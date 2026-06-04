Der Ruhestand wäre Victoria Beckham viel zu langweilig

Victoria Beckham (52) denkt noch lange nicht ans Aufhören. In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times macht die Designerin und Unternehmerin deutlich, dass ein Ruhestand für sie aktuell kein Thema ist. "Ich liebe einfach, was ich tue. Ich liebe die Menschen, mit denen ich arbeite. Also im Moment, nein", erklärte sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen kann, sich zur Ruhe zu setzen. Wer das ehemalige Spice Girl kennt, dürfte von dieser Aussage kaum überrascht sein – denn Victoria hat noch einen weiteren Grund, weiter Gas zu geben: "Mir wäre wirklich, wirklich langweilig. Ich liebe es, beschäftigt zu sein", so Victoria.

Neben der eigenen Leidenschaft für ihre Arbeit betonte Victoria im Interview auch die Vorbildfunktion, die sie gegenüber ihren vier Kindern einnehmen möchte. "Ich denke, dass es richtig gut ist, dass die Kinder sehen, wie leidenschaftlich ich bei dem bin, was ich tue", sagte sie. "Sie sehen die Arbeitsethik, die sowohl ich als auch David an den Tag legen", betonte sie mit Blick auf Ehemann David Beckham. "Ich finde, wenn man Kinder hat, muss man mit gutem Beispiel vorangehen", erklärte sie der Zeitung weiter.

Victoria wurde in den 1990er Jahren als Teil der Spice Girls weltberühmt, bevor sie eine Solokarriere verfolgte und schließlich ihr eigenes Modeimperium aufbaute. Einen Einblick in die schwierigen Phasen ihrer Karriere gewährte sie zudem in ihrer Netflix-Dokuserie "Victoria Beckham", in der sie über die finanzielle Krise ihrer Modemarke sprach. "Ich hätte fast alles verloren, und das war eine dunkle, dunkle Zeit", sagte sie laut People in der Dokumentation. Sie sei täglich weinend zur Arbeit gegangen und das Unternehmen habe sich um Dutzende Millionen in den roten Zahlen befunden. Die Dreharbeiten für die Dokuserie empfand sie rückblickend sogar als heilsam. "Es war wie ein Jahr intensiver Therapie", erklärte sie Berichten nach beim Time100 Summit in New York. Ihr Mann David ist seinerseits ebenfalls weit über den Fußball hinaus als Unternehmer aktiv. Gemeinsam haben die beiden vier Kinder.

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026