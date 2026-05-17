Victoria Beckham enthüllt: Netflix-Doku war wie Therapie

Victoria Beckham (52) hat sich beim diesjährigen Time100 Summit in New York offen über die Dreharbeiten zu ihrer Netflix-Dokumentation geäußert. Die dreiteilige Serie, die im Oktober 2025 auf Netflix erschienen ist, gibt Einblicke hinter die Kulissen ihrer Modemarke – und zeigt die Designerin so persönlich wie nie zuvor. Laut dem Magazin People verriet Victoria auf der Bühne, dass sie das Projekt als außergewöhnlich emotional empfunden habe. "Es war wie ein Jahr intensive Therapie, wenn ich ehrlich sein darf", sagte sie.

Im Gespräch erzählte Victoria außerdem, wie sie die Dreharbeiten verändert haben: "Ich sage immer, dass ich als Kontrollfreak in den Prozess hineingegangen bin und als geläuterter Kontrollfreak wieder herausgekommen bin, weil ich gar nicht so viel Kontrolle hatte." Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich erstmals wirklich geöffnet und verletzlich gezeigt habe. Schon zuvor hatte sie gegenüber dem Magazin Elle erzählt, dass sie in der Doku ihr Fashion-Label "zum ersten Mal wirklich von innen" zeigt – inklusive der schwierigen Phasen. "Mein Unternehmen hatte Schwierigkeiten", räumte sie beim Summit offen ein. Zugleich zog sie eine persönliche Bilanz ihrer Karriere: "Mir wurde die meiste Zeit meines Lebens gesagt, dass ich nicht gut genug bin. Und jedes Mal, wenn ich hingefallen bin, bin ich wieder aufgestanden." Daraus schöpft sie heute sichtlich Kraft: "Ich bin wirklich stolz auf mich nach all den Jahren, und ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde."

Auch auf den medialen Umgang mit ihrem Privatleben kam Victoria beim Summit zu sprechen – und lobte dabei ausdrücklich ihren Ehemann David Beckham (51), der ihr seit Jahrzehnten zur Seite steht. "Ich habe einen unglaublichen Mann, der mich enorm unterstützt. Wir sind immer füreinander da", sagte sie. Das Paar ist seit 1999 verheiratet und hat vier gemeinsame Kinder. Seit Anfang des Jahres sorgt vor allem das Zerwürfnis mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn für öffentliche Aufmerksamkeit, nachdem dieser in Instagram-Storys schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben hatte. Für Victoria und David gilt dabei offenbar eine klare Strategie: "Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, den Lärm wirklich nicht zu hören."

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Getty Images Victoria Beckham, Oktober 2025

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Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham posiert gemeinsam in Miami im April 2026