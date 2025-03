Auf Fashion Week: Victoria Beckhams Familie unterstützt sie

Designerin Victoria Beckham (50) hat während der Paris Fashion Week ihre neueste Kollektion vorgestellt – und ihre Familie war in der ersten Reihe, um sie zu unterstützen. David Beckham (49) erschien am Freitagnachmittag gemeinsam mit seinen Kindern Romeo (22), Cruz (20) und Harper (13), um bei der Modenschau seiner Frau dabei zu sein. Auch die Partnerinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel, waren an ihrer Seite. Einzig Brooklyn Beckham (26) und seine Frau Nicola Peltz (30) fehlten, was Victoria auf Instagram jedoch nicht davon abhielt, ihrer Familie für die Unterstützung zu danken. "Ich liebe euch so sehr… Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid, um mich zu unterstützen!", schrieb sie zu einem Foto der Gruppe.

Und wer durfte auf dem Foto natürlich nicht fehlen? Modepäpstin und Chefredakteurin der US-amerikanischen Ausgabe der Vogue, Anna Wintour (75), ist bekanntlich eine enge Freundin der Familie und posiert wie schon so oft mit ihrer charakteristischen schwarzen Sonnenbrille neben Papa David. Vor der Show genossen Romeo und Cruz noch ein wenig Zweisamkeit mit ihren Freundinnen. Sie wurden zusammen in Paris beim Mittagessen gesichtet, bevor sie sich in die Welt der Mode begaben, um Victoria anzufeuern. Die Designerin, die sich mit ihrer Arbeit längst international etabliert hat, konnte sich also auch diesmal auf die Nähe und Unterstützung ihrer Liebsten verlassen. Auch David zeigte mit seinem Auftreten erneut, wie wichtig ihm die Familie ist: Gemeinsam verließen sie das Hotel, bevor sie zur Fashionshow aufbrachen.

Die Beckhams haben sich über die Jahre hinweg als wahres Power-Team bewiesen, sowohl in beruflicher als auch in privater Hinsicht. Bereits in der Vergangenheit zeigten sich David und Victoria bei zahlreichen Gelegenheiten harmonisch und engagiert, sei es bei gemeinsamen Auftritten oder im Zusammenhang mit ihren individuellen Karriereprojekten. Besonders Davids regelmäßige Unterstützung bei Victorias Fashion-Events ist vielen Fans nicht entgangen. Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist, hat sich aller Trennungsgerüchte zum Trotz als eines der stärksten Promi-Paare bewährt. Ihre vier Kinder stehen dabei stets im Zentrum ihrer Familie und sind, wie auch jetzt in Paris, regelmäßig an ihrer Seite.

Getty Images Victoria Beckham und David Beckham im März 2025

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit seinen Kindern Harper Seven, Romeo und Cruz (v.l.n.r.)

