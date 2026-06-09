ZDF stoppt Till Reiners' Late Night im Sommer

Till Reiners verschwindet vorerst mit seiner Late-Night-Show aus dem ZDF-Sommerprogramm! Der Moderator hatte mit seinem Format "Till Tonight" 2025 einen überraschenden Quotenhit gelandet, und viele Fans hofften auf eine feste Rückkehr in diesem Jahr. Doch nun bestätigt das ZDF gegenüber Quotenmeter: 2026 wird es keine neuen Wochenfolgen der bissigen Late-Night-Show geben. Eine wochenaktuelle Show wie "Till Tonight" sei 2026 nicht möglich – zum einen wegen der Fußball-WM, die das Programm über Wochen dominiert, zum anderen wegen der zeitlichen Verfügbarkeit von Till. Statt eines zweiten Sommers mit "Till Tonight" steht für Till jetzt ein anderes großes Projekt im Fokus.

In dieser Saison übernimmt Till wieder die feste Moderation des "ZDF Comedy Sommers". Der Comedian steht dafür Anfang Juli an gleich drei Terminen in Köln vor der Kamera, an denen jeweils zwei Shows aufgezeichnet werden. Bereits im ersten Jahr der Event-Reihe führte er durch den Abend, danach rotierte die Moderation. Jetzt kehrt er als Stammhost mit insgesamt sechs neuen Folgen zurück. Eine ZDF-Sprecherin erklärt dazu gegenüber Quotenmeter: "Wir freuen uns sehr, dass Till Reiners diesen Sommer als fester Gastgeber sechs neue Folgen des 'ZDF Comedy Sommers' präsentieren wird und wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm auch in diesem Jahr fortsetzen."

Ob Fans in den Jahren 2027 oder 2028 auf eine Rückkehr von "Till Tonight" hoffen dürfen, lässt das ZDF derzeit noch offen und verweist lediglich darauf, dass es keine endgültige Entscheidung gebe. In der Comedy-Community bleibt Tills Late-Night-Show dennoch präsent. 2025 sorgte seine Show als spitzes, gesellschaftskritisches Sommer-Experiment abseits der "heute-show" für Aufmerksamkeit. Für seinen Erfolg wurde Till 2025 außerdem mit der Goldenen Henne in der Kategorie "Ehrenpreis Comedy" ausgezeichnet.

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ZDF/Daniel Dittus Till Reiners, Moderator und Komiker

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Imago Till Reiners bei der Verleihung der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Getty Images Till Reiners mit seiner "Goldenen Henne", September 2025

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Soll das ZDF "Till Tonight" 2027 zurückbringen? Unbedingt – gebt der Late-Night einen Stammplatz! Nein, der Comedy Sommer reicht uns. Ergebnis anzeigen