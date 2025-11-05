Promi-Special von "Wer wird Millionär?": Wer ist mit dabei?

Ab dem 20. November wird es spannend auf RTL, denn dann startet das Promi-Special der beliebten Quizshow Wer wird Millionär? mit Günther Jauch (69). Vier bekannte Persönlichkeiten werden sich im Rahmen des RTL-Spendenmarathons den kniffligen Fragen stellen: Katarina Witt, Sonja Zietlow (57), Till Reiners und Johannes B. Kerner (60). Die Sendung wurde bereits in Köln aufgezeichnet. Besonders Katarina Witt sorgte für eine Überraschung: Die zweifache Olympiasiegerin wollte Günther Jauch selbst als Joker auswählen. Eine Bitte, die allerdings gegen die Regeln verstieß und von der Regie abgelehnt wurde.

Für die übrigen Prominenten steht ebenso einiges auf dem Spiel. Sonja Zietlow, bekannt als Moderatorin des Dschungelcamps, wird diesmal nicht die Kandidaten einer Prüfung unterziehen, sondern selbst ihr Wissen unter Beweis stellen. Obwohl sie 2019 in der Show "Bin ich schlauer als Günther Jauch?" Aufsehen erregte und noch im Mai als Moderatorin von "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" zu sehen war, zeigte sie sich vor der Aufzeichnung nervös. Der Comedian Till Reiners hingegen sieht seine Teilnahme als Erfüllung eines Kindheitstraums: Schon als 15-Jähriger träumte er davon, bei Jauch auf dem berühmten Stuhl Platz zu nehmen. Um bestens vorbereitet zu sein, soll er vorab sogar mit einer "WWM"-App geübt haben.

Die Teilnahme am Promi-Special ist für die prominenten Kandidaten mehr als nur ein Wettlauf gegen die Quizfragen – hier geht es ums Prestige und den guten Zweck. Katarina Witt beschrieb ihre Gedanken vor der Show als sportliche Herausforderung, während sich Till Reiners besonders auf das Erleben seiner lang gehegten Wunschvorstellung freute. Johannes B. Kerner bleibt hingegen bislang der unauffälligste Teilnehmer, doch die Zuschauer sind gespannt, welches Wissen der Moderator mitbringt. Die Show verspricht Quizmomente voller Spannung und Überraschungen, während sie gleichzeitig Gutes tut.

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin

Getty Images Moderator Johannes B. Kerner, Februar 2024