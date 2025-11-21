WWM-Promispecial holt Millionen Zuschauer vor den Bildschirm

Das Prominentenspecial von Wer wird Millionär? war ein voller Erfolg. Am gestrigen Donnerstag lief die Sonderausgabe der beliebten Quizshow mit Günther Jauch (69) im TV. Dabei spielten die Gäste Johannes B Kerner (60), Katarina Witt, Sonja Zietlow (57) und Till Reiners für den RTL-Spendenmarathon. Laut Quotenmeter darf sich darüber auch der Sender freuen: Die Show wurde von 2,82 Millionen Menschen verfolgt und erzielte einen Marktanteil von 14,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erreichte sie 0,54 Millionen, was 15,0 Prozent entspricht. Während diese Quoten die regulären Ausgaben weit übertreffen, kommen sie jedoch nicht an die kürzliche Drei-Millionen-Woche des Formats heran.

Die Promis gaben ihr Bestes, um die Spendensumme aufzustocken. Während Johannes beeindruckende 125.000 Euro erspielte, erreichten die Ex-Eiskunstläuferin und die Dschungelcamp-Moderatorin jeweils 64.000 Euro. Komiker Till musste sich mit 32.000 Euro zufriedengeben. Wer herausfinden möchte, wie viel Geld insgesamt zusammenkommt, muss am Freitag ab 23:15 Uhr beim großen Finale des 30. RTL-Spendenmarathons einschalten. In der Live-Sendung wird Wolfram Kons (61) die letzten Spenden sammeln und die endgültige Summe verkünden.

Vor der besonderen Ausgabe von "Wer wird Millionär?" hatte sich Günther Gedanken darüber gemacht, wer ihm das meiste Geld aus der Tasche ziehen könnte. Im Gespräch mit RTL tippte er auf Sonja: "Also, wenn die irgendwas macht, dann macht die das richtig! Und deswegen ist die immer gefährlich." Großen Respekt hatte er auch vor Johannes, den er als "vielseitig interessiert" beschrieb. Till und Katarina hatte der Quizmaster weniger auf dem Schirm. Besonders der Comedian sei ein "unbeschriebenes Blatt".

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

Getty Images Wolfram Kons im November 2021