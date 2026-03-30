Show vier: Wer ergattert "Wer stiehlt mir die Show?"-Sieg?

Joko Winterscheidt (47) hat sich die Moderation von Wer stiehlt mir die Show? zurückerobert. In der vierten Episode der elften Staffel, die am vergangenen Sonntag auf ProSieben ausgestrahlt wurde, setzte sich der 47-Jährige im Finale deutlich gegen Till Reiners durch und schnappte dem Kabarettisten die Moderation wieder weg. Till hatte die Show zuvor in eine "Traumschiff"-Kulisse verwandelt, komplett mit einem riesigen Schiffsbug im Studio und maritimen Details. Als Kapitän verkleidet führte er durch den Abend, während seine Herausforderer Joko, Nico Santos (33), Andrea Petkovic (38) und Wildcard-Gewinner Jonny als Klischeefiguren des ZDF-Formats auftraten.

Joko zeigte sich während der gesamten Sendung in Bestform und sicherte sich bereits früh den ersten Anker, der bei Tills Motto-Show die üblichen Münzen ersetzte. Andrea schied wie in der Vorwoche als Erste aus, während sich Joko souverän durch die Runden kämpfte. Im Halbfinale, das der Spieleklassiker "Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen!" in einer Sing meinen Song-Kulisse stattfand, setzte sich das TV-Gesicht deutlich gegen Nico durch. Mit Gästen wie Johannes Oerding (44) und Joris (36) wurde der Song "Herz über Kopf" neu betextet, bevor Joko ins Finale einzog.

Im entscheidenden Duell ließ Joko Till keine Chance. Der Comedian, der in der letzten Folge noch mit seinem Wissen geglänzt und sich erstmals die Moderation geschnappt hatte, zeigte diesmal deutliche Schwächen. Während Till in seiner ersten Show als Moderator mit einer aufwendigen Inszenierung punkten wollte, die ZDF und ProSieben symbolisch vereinen sollte, musste er die Moderation nach nur einer Woche schon wieder abgeben. Joko holte sich die Show zurück und wird damit in der nächsten Episode erneut durch den Abend führen.

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Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt; Nico Santos; Andrea Petkovic und Till Reiners

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ProSieben Till Reiners bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Joyn/Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", März 2025