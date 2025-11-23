Wird Till Reiners der Nachfolger von Günther Jauch bei WWM?

Beim Prominenten-Special von Wer wird Millionär? traten Till Reiners, Sonja Zietlow (57), Johannes B. Kerner (60) und Katarina Witt an, um ihr Wissen unter Beweis zu stellen und Geld für den RTL-Spendenmarathon zu sammeln. Für viel Gelächter sorgte der Schlagabtausch zwischen Günther Jauch (69) und Stand-Up-Comedian Till, wie tz berichtet. Gleich zu Beginn schwärmte er davon, Günther schon als Teenager im Fernsehen verfolgt zu haben. Dann fielen die Hemmungen: Auf die neckische Frage, ob er Günthers Moderationsjob übernehmen könnte, grinste Till und sagte: "Ich könnte mir das vorstellen."

Doch Günther konterte gewohnt schlagfertig: "Und gerade wenn Sie zu gefährlich werden, lade ich Sie in die Sendung ein und sehe zu, dass Sie mit grad mal 500 Euro rausgehen, dann hab ich meinen Platz wieder." "Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch so hungrig sind", feuerte Till zurück. Der Gastgeber lachte herzhaft mit. Spielerisch lief es für Till solide: Er sicherte 32.000 Euro. Sonja und Katarina erspielten jeweils 64.000 Euro, Johannes knackte mit 125.000 Euro den Abend-Bestwert – zusammen kamen 285.000 Euro für den guten Zweck zusammen.

"Wer wird Millionär?" bleibt ein Quoten-Magnet, besonders mit dieser prominenten Besetzung. Mit fast drei Millionen erreichte das Special laut Quotenmeter eine beeindruckende Zuschauerzahl und übertraf die durchschnittlichen Werte regulärer Ausgaben bei Weitem. Kein Wunder, dass sich die Show einer solchen Beliebtheit erfreut, bieten Günther und seine prominenten Gäste doch stets beste Unterhaltung. Für viele bleibt die Sendung ein Highlight im deutschen TV – voller Wissen, Nervenkitzel und einer großen Portion Humor.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Till Reiners und Günther Jauch

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Till Reiners beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Witt, Till Reiners, Johannes B. Kerner und Sonja Zietlow bei "Wer wird Millionär"