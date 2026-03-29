Till Reiners verwandelt WSMDS-Studio in "Traumschiff"-Welt

Till Reiners wird am Sonntag, den 29. März, die Moderation von Wer stiehlt mir die Show? übernehmen und das Studio in eine glamouröse "Traumschiff"-Welt verwandeln. Die Sendung läuft um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamt auf Joyn. Der Kabarettist und ZDF-Moderator macht aus dem Quiz eine maritime Show-Sensation, die er selbst als "Welt-Sensation" bezeichnet. Mit dabei sind Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic (38), Musiker Nico Santos (33), Original-Moderator Joko Winterscheidt (47) sowie Wildcard-Kandidat Jonny aus Frankfurt. "ZDF und ProSieben vereint in meiner Traumschiff-Show! Nichts Geringeres als eine Welt-Sensation. Es fällt die Mauer zwischen Privatfernsehen und Öffentlich-Rechtlichem und wie damals kann ich blühende Landschaften versprechen", erklärt Till in einer Pressemitteilung von ProSieben.

Der Comedian verspricht den Zuschauern eine außergewöhnliche Show-Reise mit Fernweh-Garantie und Captain's Dinner. "Wir fahren mit dem Traumschiff zu neuen, exotischen Quizzen, wir treten eine gemeinsame, unvergessliche Reise an und die Zuschauer zu Hause brauchen nicht mal ein Ticket", sagt der frischgebackene Moderator. Kapitän Till will seine Uniform und damit die Show verteidigen, während seine Gäste alles daransetzen werden, ihm die Moderation wieder abzujagen. Katrin Bauerfeind (43) wird durch die Finalrunde führen und dort die Entscheidung bekannt geben.

Till hatte sich die Moderation in der dritten Folge der aktuellen Staffel erkämpft, als er Joko im Finale besiegen konnte. Damals traten auch bereits Andrea, Nico und die Wildcard-Kandidatin Julia gegen den 47-Jährigen an. Für Joko bedeutete dies die erste Niederlage in dieser Staffel, nachdem er zuvor zweimal erfolgreich seine Show verteidigen konnte. Nun wird sich zeigen, ob Till sein maritimes Konzept erfolgreich umsetzen kann oder ob einer der Herausforderer ihm die Kapitänsmütze wieder abnimmt.

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ProSieben Till Reiners bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt; Nico Santos; Andrea Petkovic und Till Reiners

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Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic, Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?"