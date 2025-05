Statt "ZDF Magazin Royale": Till Reiners startet neue Show

Comedy-Fans aufgepasst: Ab dem 20. Juni bekommt Till Reiners einen eigenen Sendeplatz im ZDF. Der Comedian wird mit seiner neuen Late Night Show "Till Tonight" die Sommerpause-Ablöse von Jan Böhmermann (44) übernehmen und somit immer freitags ab 23 Uhr anstelle von "ZDF Magazin Royale" ausgestrahlt. In insgesamt acht Folgen soll laut dem ZDF jeweils ein aktuelles Thema im Mittelpunkt stehen und aus Tills Perspektive näher beleuchtet werden. Zusätzlich zum linearen Fernsehen wird es die Folgen immer am Ausstrahlungstag ab 20 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen geben.

Der 40-Jährige plant jedoch nicht, den Alleinunterhalter zu geben: Prominente Gäste sind geplant, unter anderem wurde schon Hazel Brugger (31) als Gesprächspartnerin bestätigt. In Form von Schreibtischaktionen werden sie gemeinsam mit dem Host "Dingen auf den Grund gehen", während sich Till in Einspielfilmen "aus seiner Komfortzone" herausbewegen muss. Was ist neu an diesem Format? Diese Frage beantwortete der Bühnenkünstler im Gespräch mit DWDL.de: "Es hat alles schon mal gegeben. [...] Das Neue an der Show ist meine Art des Humors und der Perspektive – und die meines Teams. Junge, talentierte Stand-up-Comedians, von denen viele noch nie Fernsehen gemacht haben, in deren Augen noch ein Feuer brennt."

Late Night Shows hatten es in der Vergangenheit im deutschen TV nicht leicht. Das ZDF wagte in den vergangenen Jahren einige Versuche, unter anderem mit Tommi Schmitts (36) "Studio Schmitt". Bahnbrechende Erfolge blieben jedoch aus. Zuletzt beendete auch Klaas Heufer-Umlauf (41) seine Show "Late Night Berlin", die immerhin sieben Jahre lang erfolgreich auf ProSieben lief. Das "ZDF Magazin Royale", moderiert von Jan hält sich bereits seit 2020 auf seinem Sendeplatz und gilt seitdem stets als Quotenhit.

Anzeige Anzeige

ZDF und Daniel Dittus Till Reiners, ZDF-Star

Anzeige Anzeige

ZDF / Ben Knabe Jan Böhmermann, Moderator und Podcaster

Anzeige Anzeige

Anzeige