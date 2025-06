So kommt Till Reiners' neue Late-Night bei den Zuschauern an

Till Reiners gibt derzeit sein Debüt als Vertreter von Jan Böhmermanns (44) "ZDF Magazin Royale", das sich in der Sommerpause befindet. Mit seiner neuen Late-Night-Show "Till Tonight" hat der Moderator am vergangenen Freitagabend seinen Platz im ZDF eingenommen und bei vielen Zuschauern ins Schwarze getroffen. Gemeinsam mit Comedian Hazel Brugger (31), die in der ersten Sendung zu Gast war, lieferte Till eine humorvolle und lockere Unterhaltung ab, die nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der Mediathek für Begeisterung sorgte. Das Konzept der klassischen Late-Night erfährt damit eine frische, persönliche Note.

Die Reaktionen auf die Auftaktfolge in den sozialen Medien sind überwältigend positiv. Auf Instagram teilten zahlreiche Zuschauer ihre Eindrücke und lobten insbesondere Tills Charme und Witz. Kommentare wie "Mega gut gemacht!" und "Freue mich auf die nächste Folge" unterstreichen, dass das neue Format vielen Menschen bereits ans Herz gewachsen ist. Einige Fans gingen sogar so weit, sich eine langfristige Etablierung von "Till Tonight" zu wünschen. "Deine Show kann gerne für immer bleiben", schrieb ein begeisterter User. Es scheint also, als habe der Comedian in seinem Übergangsjob den richtigen Ton getroffen.

Mit "Till Tonight" bringt Till frischen Wind in die Late-Night-Landschaft, die zuletzt mit skeptischen Blicken betrachtet wurde. Dabei bleibt er seinem Stil treu, der ihm bereits als Stand-up-Comedian Erfolg brachte. Die Show eröffnet ihm die Möglichkeit, auf humorvolle Weise aktuelle Themen zu beleuchten. Auch wenn das Format als Sommerpausen-Vertretung gestartet ist, zeigt die positive Resonanz, dass die Zuschauer offenbar bereit für mehr sind. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Till sein Publikum weiter fesseln kann und wie sich die Show innerhalb der begrenzten Laufzeit entwickelt.

Till Reiners, TV-Moderator

Till Reiners, ZDF-Star

Till Reiners, Moderator und Komiker

