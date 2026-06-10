"Bares für Rares": Alte Speisekarte sorgt für Geldsegen

Eine alte Speisekarte hat bei Bares für Rares für eine echte Sensation gesorgt. Sepp aus Brunnen am Vierwaldstättersee brachte das Stück Papier in die ZDF-Sendung – und kassierte am Ende einen Preis, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Was das Dokument so wertvoll macht? Eine Signatur des Pop-Art-Superstars Andy Warhol (†58). Denn Sepp war nicht nur der Besitzer der Karte, sondern selbst der Küchenchef, der am 24. Mai 1978 das Menü für Warhol und andere Gäste gekocht hatte. Expertenhand Detlev Kümmel griff beim Begutachten sogar zu Handschuhen – ein Anblick, der Moderator Horst Lichter (64) sichtlich überraschte.

Sepp erklärte, er sei nach dem Essen in den Speisesaal gebeten worden und habe dort das Autogramm des Künstlers erhalten. "Mit dem grünen Kugelschreiber hat er dann dieses Kunstwerk vollbracht", erinnerte sich der Koch. Das Essen fand zwei Tage vor einer Ausstellungseröffnung in Zürich statt. Detlev bestätigte die Echtheit der Signatur und erkannte darin sogar eine kleine Zeichnung. Was das Stück wert sei? Sepp tippte auf 400 Euro – doch der Experte schätzte den möglichen Erlös bereits auf 600 bis 700 Euro. Im Händlerraum entwickelte sich dann das von Wolfgang Pauritsch (54) vorhergesagte Bietergefecht, die Summe stieg rasant von 250 Euro auf letztlich 1.800 Euro. Händler Daniel Meyer (53) sicherte sich die Karte mit der entscheidenden Frage: "Verkaufen Sie mir diese schöne Diner-Karte für 1800 Euro?" Sepp stimmte zu.

Auf der Speisekarte, die ein Menü mit Gänsestopfleber, Ochsenschwanzsuppe, Kalb, Käseplatte und einem Soufflé mit heißen Früchten verzeichnet, hatte Warhol also nicht nur seinen Namen hinterlassen, sondern offenbar auch sein künstlerisches Flair. "Es scheint ihm geschmeckt zu haben", kommentierte Detlev schmunzelnd. Für Sepp, der mit dem Kochen einst das Erlebnis und nicht ein kleines Vermögen im Sinn hatte, war der Ausgang des Tages kaum zu fassen. "Boah, ich bin echt überrascht. Kaum zu glauben!", freute sich der Koch über den unerwarteten Geldsegen.

Vor zwei Monaten gab es bei "Bares für Rares" schon einmal so einen Gänsehaut-Moment. Leah und Burkhard aus Münster legten Horst im Studio eine echte Sensation auf den Tisch: eine originale Urkunde von Papst Eugenius dem Vierten, datiert auf den 31. Mai 1439. Am Ende einigten sich die Händler auf 1.500 Euro. "Bares für Rares" läuft montags bis freitags am Nachmittag im ZDF und vorab bereits in der Mediathek.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

Anzeige Anzeige

Future Image Detlev Kümmel, 2019

Anzeige Anzeige

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Anzeige