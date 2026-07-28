Nutzlos? Alte Wasserpumpe staubt bei "Bares für Rares" ab

Ein Flohmarktfund aus längst vergangenen Studientagen hat sich für Günther als echte Goldgrube entpuppt. Der Mann brachte zusammen mit seinem Sohn Klaus eine alte Wasserpumpe in das Pulheimer Walzwerk zur ZDF-Trödelshow Bares für Rares. Günther selbst hielt das Stück für "eigentlich nutzlos", doch Moderator Horst Lichter (64) war sofort begeistert. "Eine sehr schöne Pumpe!", rief er aus. Experte Detlev Kümmel klärte auf, was es mit dem guten Stück genau auf sich hat, und weckte damit das Interesse der Händler.

Bei dem Objekt handelt es sich laut Detlev um eine sogenannte Duplexpumpe – eine Doppelkolbenpumpe, die durch Ansaugen Wasser aufnimmt und durch Druck wieder abgibt. Eine Messing-Plakette verrät den Hersteller: Ferdinand Ernecke aus Berlin, Hoflieferant des Kaisers von Preußen. In den 1900er- bis 1910er-Jahren wurde das Modell in Schulen und Universitäten als Lehrhilfe eingesetzt. Günther hatte es vor rund 45 Jahren auf einem Flohmarkt entdeckt – damals aus reiner Freude am Stöbern und Handeln. Den genauen Kaufpreis kennt er nicht mehr, doch viel dürfte er dafür nicht bezahlt haben. Der Experte taxierte den Wert auf 180 bis 200 Euro. Im Händlerraum jedoch sollten die Gebote diese Schätzung bei Weitem übertreffen.

Walter Lehnertz (59) und Jos van Katwijk lieferten sich einen echten Bieterkrieg um die antike Pumpe. "Waldi" versuchte dabei zunächst, seinen niederländischen Kollegen mit dem Hinweis zu übertrumpfen, das Stück eigne sich auch zum Bewässern von Tulpenfeldern. Doch van Katwijk ließ sich nicht beirren – und trieb den Preis unbeirrt nach oben. Erst als er auf unglaubliche 400 Euro erhöhte, gab Lehnertz auf und kommentierte grummelnd: "Der ist ja auch wie eine Zecke. Wenn der sich festgesaugt hat, den kriegst du nicht mehr los." Für Günther bedeutete das den doppelten Schätzpreis. Walter ist bei "Bares für Rares" eigentlich für seine unerschrockenen Gebote bekannt – zuletzt sorgte er jedoch für Aufsehen, als er für ein komplettes Schreibtischset mit zwei Bronzefiguren, das der Experte auf bis zu 700 Euro geschätzt hatte, nur acht Euro bot.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

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Panama Pictures / ActionPress Horst Lichter, Moderator

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ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

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