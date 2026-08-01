Mysteriöses "Bares für Rares"-Collier entfesselt Bietgefecht

Ein wahres Prachtstück hat in der aktuellen Ausgabe von Bares für Rares für mächtig Aufregung gesorgt. Ein Paar aus Bad Griesbach brachte Moderator Horst Lichter (64) ein auffälliges XXL-Collier mit ganz besonderer Geschichte: Das Schmuckstück stammt aus dem Nachlass einer Tante, die den imposanten Edelstein einst von ihrem langjährigen Liebhaber geschenkt bekommen haben soll – angeblich brachte er ihn von einer Reise aus Russland mit. Anschließend wurde der Stein zu einem Collier verarbeitet. Im Händlerraum des ZDF-Trödelformats entbrannte am 31. Juli 2026 dann ein heißes Bieterduell um das goldene Prunkstück.

In der Expertise wird das Stück als markantes Statement-Collier aus den 1980er-Jahren eingeordnet. Die halbmassive Fantasiekette besteht aus 750er-Gold und trägt als Hingucker ein bekröntes Herz. Darin funkelt ein natürlicher Citrin mit rund 131 Karat, in der Krone sitzen zusätzlich Diamanten von insgesamt etwa 1,75 Karat. Der Zustand des Schmuckstücks wird als sehr gut beschrieben, lediglich an der Unterseite finden sich leichte Tragespuren. Während der Goldankaufswert auf rund 5.200 Euro beziffert wird, setzt der Experte den Gesamtwert deutlich höher an – laut Einschätzung liegt er bei 9.000 bis 11.000 Euro. Die Verkäufer, die ursprünglich 20.000 Euro haben wollten, rudern daraufhin zurück und passen ihre Erwartungen an. Im Händlerraum startet die Bietrunde schließlich bei 5.000 Euro, mehrere Händler steigen direkt ein und treiben den Preis schnell nach oben, bis das XXL-Collier schließlich für 8.000 Euro den Besitzer wechselt. Mit dem Erlös möchte das Paar seinen rund 15 Jahre alten Bungalow verschönern.

"Bares für Rares" gehört seit Jahren zu den festen Größen im Nachmittagsprogramm des ZDF und lebt vor allem von den Geschichten hinter den Fundstücken. Gerade wertvolle Erbstücke aus der Familie sorgen in der Sendung oft für emotionale Momente, weil an ihnen nicht nur ein materieller, sondern auch ein persönlicher Wert hängt. Auch bei diesem Collier spielte die Familiengeschichte eine wichtige Rolle. Neben dem Glanzstück wurden in der Ausgabe unter anderem noch Porzellanfiguren, ein Designsessel, ein goldfarbener Eiskübel und ein Buch mit Chagall-Widmung vorgestellt.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

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Getty Images Horst Lichter und seine Frau Nada

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Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, Moderator