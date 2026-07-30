Bares für Rares: Aquamarinbrosche sprengt Preisvorstellung

Für zwei Freundinnen aus Erlangen wurde der Mittwoch zum ganz großen Geldtag: Hiltrud und Anneliese präsentierten in der aktuellen Folge am 29.07. von Bares für Rares eine außergewöhnliche Brosche aus dem Familiennachlass. Das Schmuckstück – eine Einzelanfertigung aus 750er-Rotgold, besetzt mit Diamanten und einem riesigen himmelblauen Aquamarin in der Mitte – hatte Hiltruds Schwiegermutter bereits in den frühen 1930er-Jahren von einem Brasilianer geschenkt bekommen. Im ZDF-Trödelformat sorgte der edle Stein schließlich für ein Ergebnis, das selbst die Experten staunen ließ: Händlerin Elke Velten-Tönnies (73) sicherte sich das Schmuckstück für satte 13.500 Euro.

Expertin Wendela Horz hatte die Brosche zuvor auf 8.000 bis 10.000 Euro geschätzt – schon das ein beachtlicher Wert. Kein Wunder: Der Edelstein bringt es nach ihrer Einschätzung auf rund 35 Karat und könnte sogar aus der berühmten Santa-Maria-Mine in Brasilien stammen, was den Preis laut Wendela theoretisch noch weiter nach oben treiben könnte. Für einen solchen Nachweis wäre allerdings ein aufwendiges Gutachten nötig. Den Goldankaufswert allein bezifferte die Expertin auf rund 1.200 bis 1.300 Euro. Im Händlerraum war die Begeisterung grenzenlos und die Gebote kletterten schnell weit über die Schätzung hinaus. Hiltrud und Anneliese hatten sich ursprünglich lediglich 4.500 Euro gewünscht und lagen damit am Ende um ein Vielfaches daneben – zum Glück nach oben.

Für die beiden Freundinnen bedeutet der Deal nicht nur einen Geldsegen, sondern auch das Gefühl, ein lange gehütetes Familienerbstück in neue, sammlerbegeisterte Hände übergeben zu haben. "Bares für Rares" gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Das beliebte Format läuft im ZDF und wird von Horst Lichter (64) moderiert, der die Verkäufer regelmäßig durch die Schätzung ihrer mitgebrachten Raritäten begleitet.

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Imago In der NDR Talkshow: Horst Lichter zu Gast im Studio 3, Hamburg, 19. Januar 2017

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© ZDF/Frank Hempel Wendela Horz, "Bares für Rares"-Expertin

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel