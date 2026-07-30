"Bares für Rares" warnt Fans vor perfider Betrugsmasche

Vorsicht, Betrugsalarm! Kriminelle missbrauchen derzeit den Namen der beliebten ZDF-Trödelshow Bares für Rares, um ahnungslose Fans zu täuschen. Sie melden sich bei potenziellen Opfern am Telefon und geben vor, Mitglieder des Sendungsteams zu sein – oder schalten Zeitungsanzeigen, in denen sie im Namen der Show nach Verkaufsobjekten suchen. Vor dieser dreisten Masche warnen jetzt Sendungsexpertin Annika Raßbach und Händler Markus Wildhagen (60) öffentlich auf ihren Instagram-Accounts.

Was die Täter damit genau bezwecken wollen, ist noch nicht vollständig geklärt. Annika erklärte jedoch gegenüber Bild: "Auf der einen Seite wollen sie die Antiquitäten sicherlich möglichst billig ergattern, und die extreme Variante ist vermutlich, in Häuser zu gelangen, wo noch mehr zu holen sein könnte." Gleichzeitig appelliert die Expertin auf Instagram an alle Betroffenen: "Also wendet euch in Extremfällen auch an die Polizei und meldet gegebenenfalls entsprechende Betrugsversuche." Wer sich unsicher ist, sollte zudem wissen: Die echte Redaktion ruft niemals unaufgefordert Zuschauer an, und weder Experten noch Händler erscheinen unangemeldet an der Haustür, um Keller oder Dachböden zu durchsuchen. Wer tatsächlich an der Sendung teilnehmen möchte, kann sich ausschließlich über die offizielle ZDF-Seite bewerben.

"Bares für Rares" gehört seit seiner Premiere im Jahr 2013 zu den erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. In der Sendung bringen Privatpersonen alte Gegenstände mit, die von Experten wie Annika bewertet und anschließend an Händler wie Markus verkauft werden können. Die Show hat sich über mehr als 13 Jahre hinweg ein treues Millionenpublikum aufgebaut – und genau dieses Vertrauen machen sich die Betrüger nun zunutze.

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ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

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Imago Markus Wildhagen bei der Kölner Premiere des Circus Roncalli, April 2026

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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