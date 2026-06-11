Helene Fischer macht Thomas Liebeserklärung bei Tourauftakt

Beim Auftakt ihrer großen Jubiläumstour am 10. Juni im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion hat Helene Fischer (41) ihrem Ehemann Thomas Seitel eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht. Vor mehr als 35.000 begeisterten Fans schwebten die beiden Hand in Hand über das Publikum – bei dem brandneuen Song "An meiner Seite", der laut Bild ganz ihm gewidmet ist. Thomas seilt sich dabei zu Helene auf die Bühne hinab, wird von ihr mit einem Handkuss begrüßt, bevor es für die beiden in schwindelerregende Höhen geht. Meterhoch über den Zuschauern hält er seine Frau eng umschlungen, während die beiden sich immer wieder verliebt anstrahlen.

Die Emotionen liefen an diesem Abend hoch – nicht nur bei den Fans, die Helene mit "Welcome Back"-Schildern empfingen. Auch die Sängerin selbst kämpfte sichtlich mit den Tränen. "Ich habe mich sehr auf euch gefreut", sagte sie zu Beginn der Show und gestand später gegenüber dem Publikum: "Ich musste mich ganz schwer zusammenreißen." Neben "An meiner Seite" präsentierte Helene mit "Warum" einen weiteren neuen Song sowie ihren WM-Song "Heute Nacht". Auch "Atemlos durch die Nacht" durfte zu ihrem 20-jährigen Bühnenjubiläum natürlich nicht fehlen – 35.000 Kehlen sangen jede Zeile mit. Besonders rührend: Ein frisch getrautes Brautpaar durfte die Glückwünsche der Sängerin höchstpersönlich auf der Bühne entgegennehmen. Für einen Lacher sorgte Helene, als ihr bei "Schau mal herein" – einem Song über ihre Freundschaft mit Florian Silbereisen (44) – ein kleiner Texthänger passierte. Sie nahm es mit Humor und rief: "Ich vermisse Flori!"

Helene und Thomas sind seit Jahren nicht nur privat, sondern auch beruflich ein eingespieltes Team. Die beiden haben gemeinsam zwei Töchter. Für ihre Jubiläumstour, die sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, hatte Helene im Vorfeld eine spektakuläre 360-Grad-Bühne angekündigt, die 25 Meter in den Himmel ragt und 90 Meter lang ist. Beim Dresdner Auftakt zog sie Choreografie um Choreografie durch, wechselte fünfmal das Outfit und flog am Ende ein letztes Mal über das Stadion – und winkte dabei ihren Fans zum Abschied.

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ActionPress Tänzer Thomas Seitel und Schlagerstar Helene Fischer

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Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel 2017

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022