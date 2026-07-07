92-Jährige sorgt für Gänsehaut bei Helene-Fischer-Konzert

Bei ihrem Konzert in Hamburg am Montagabend hat Helene Fischer (41) einen ganz besonderen Moment erlebt, der sowohl im Stadion als auch im Netz für Gänsehaut gesorgt hat. In der ersten Reihe entdeckte die Sängerin eine 92 Jahre alte Zuschauerin – und richtete direkt von der Bühne aus bewegende Worte an sie. Den emotionalen Augenblick teilte Helene anschließend in einem Video auf Instagram, das bei ihren Fans sofort für große Begeisterung sorgte.

In dem Clip erklärt die Sängerin zunächst, dass sie sich im Laufe des Abends sogar versungen habe – weil sie beim Singen immer wieder die Plakate ihrer Fans lese und dadurch abgelenkt worden sei. Dann wendet sie sich sichtlich beeindruckt der älteren Dame in der ersten Reihe zu. "92 Jahre sind Sie. Dankeschön, dass Sie so mutig sind, heute Abend hierhin zu kommen", sagte Helene. Und weiter: "Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, ganz toll." Einen persönlichen Wunsch fügte sie ebenfalls hinzu: "Ich wünsche mir auch, so alt zu werden." Die Sängerin erzählte zudem, dass sie einen ähnlichen Moment bereits bei ihrem Konzert in Köln erlebt habe.

Auch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. "Die schönsten Momente" und "Das war so rührend", schrieben Nutzer unter den Beitrag. Ein anderer bezeichnete Helene als "absoluten Herzensmensch" und "grandiose Entertainerin". Derzeit ist die Sängerin noch bis zum 17. Juli auf ihrer "Helene Fischer - 360° Stadion Tour 2026" unterwegs, die sie unter anderem noch nach Frankfurt und Berlin führt.

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Imago Helene Fischer bei den Schlagerchampions 2026 im Velodrom Berlin

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg

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