Protokoll für die Mini-Royals: Das erwartet Harrys Kinder

Prinzessin Lilibet (5) feierte erst kürzlich ihren fünften Geburtstag – und damit könnte für sie bei einem möglichen Wiedersehen mit ihrem Großvater König Charles III. (77) eine besondere royale Regel in Kraft treten. Hintergrund ist die Spekulation rund um Prinz Harrys (41) geplante Reise nach Birmingham im Juli, wo er an einem Invictus Games-Event teilnehmen soll, das den einjährigen Countdown zu den Invictus Games 2027 einläutet. Ob seine Frau Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder, Prinz Archie (7) und Lilibet, ihn dabei begleiten werden, ist noch nicht bestätigt. Sollte es jedoch zu einem Familientreffen mit Charles kommen, müssen beide Kinder das royale Protokoll einhalten.

Ab dem fünften Lebensjahr wird von jungen Mitgliedern der Königsfamilie erwartet, dass sie vor dem regierenden Monarchen einen Knicks oder eine Verbeugung machen. Adelskommentatorin Marlene Eilers Koenig erklärte gegenüber dem Magazin Hello!, wie die Regel genau funktioniert: "Spätestens ab dem fünften Lebensjahr gilt diese Regel. Man macht einen Knicks oder eine Verbeugung, wenn man den Monarchen das erste Mal sieht, und dann erneut, wenn man sich verabschiedet." Sowohl Lilibet als auch ihr Bruder Archie, der bereits sieben Jahre alt ist, wären also dazu verpflichtet, sich vor ihrem Großvater zu verbeugen beziehungsweise zu knicksen. Myka Meier von Beaumont Etiquette fügte gegenüber dem Magazin People hinzu, dass royale Kinder schon sehr früh mit dem Etikette-Training beginnen: "Sie wachsen damit auf, formelle Mahlzeiten einzunehmen, an formellen Veranstaltungen teilzunehmen, und üben alles von der Lautstärke ihrer Stimme bis hin zu angemessener Kleidung."

Zuletzt war berichtet worden, dass ein Treffen zwischen Harry und seinem Vater Charles schon länger geplant sein soll und dass sich der König nichts sehnlicher wünsche, als seine Enkel endlich wieder in die Arme zu schließen. Ob die Familie tatsächlich gemeinsam nach Großbritannien reist, bleibt abzuwarten. Royalautorin Ingrid Seward äußerte sich gegenüber Mirror zu der Frage, ob die Sussexes womöglich sogar eine Einladung zu den jährlichen Sommerferien der Königsfamilie auf Schloss Balmoral erhalten könnten: "Charles könnte sagen: 'Mein Schatz, komm natürlich nach Balmoral.' Als König könnte er dann seine Mitarbeiter alle Details regeln lassen." Ob es tatsächlich so weit kommt, ist derzeit noch völlig offen.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Collage: Getty/Getty Prinz Harry, Herzogin Meghan und König Charles

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Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, Ostern 2026 in Kalifornien