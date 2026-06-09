Zeitdruck? Prinz Harrys Kinder sollen Opa Charles treffen

Prinz Harry (41) plant nun offenbar einen England-Trip, bei dem seine Kinder ihren Großvater, König Charles (77), endlich wiedersehen sollen. Laut der Bild-Zeitung laufen bereits erste Vorbereitungen, damit Harry seinen Vater gemeinsam mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) besuchen kann. Ein Palastmitarbeiter bestätigt dabei, dass der Monarch sich nichts sehnlicher wünsche, als seine Enkel endlich in die Arme zu schließen. Ob Herzogin Meghan (44) die Reise begleiten wird, gilt in Palastkreisen allerdings als eher unwahrscheinlich.

Wie der Palastmitarbeiter gegenüber Bild betont, wäre ein Treffen für beide Seiten von großer Bedeutung: "Charles dürfte sich sehr bewusst sein, dass ihm für ein Familientreffen nicht mehr endlos viel Zeit bleibt." Der Monarch kämpft seit einiger Zeit gegen eine Krebserkrankung und hat seine Enkel seit über drei Jahren nicht mehr persönlich gesehen. Lilibet war lediglich ein einziges Mal beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 in Großbritannien. Auch Königin Camilla (78) soll laut dem Insider aktiv in die Vorbereitungen eingebunden sein.

Die Beziehung zwischen Harry und seiner Familie gilt seit Jahren als angespannt. Sein Rückzug aus dem britischen Königshaus hat die Fronten weiter verhärtet und auch die Distanz nach Kalifornien erschwert regelmäßige Treffen. Zwar fehlte Harry in den letzten Jahren bei zahlreichen royalen Terminen, zuletzt wurde jedoch spekuliert, ob er für das diesjährige "Trooping the Colour" nach London kommen könnte. Bereits zuvor hatte Harry in einem BBC-Interview klargestellt: "Ich würde mich gerne mit meiner Familie versöhnen. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar."

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Prinz Harry, König Charles

Anzeige Anzeige

Chris Allerton Offizielles Familienfoto zur Taufe von Archie Harrison

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025