Darum schweigt der Palast an Herzogin Meghans Geburtstag

Herzogin Meghan (45) feiert ihren 45. Geburtstag – doch vom britischen Königshaus gab es dazu keinen einzigen öffentlichen Glückwunsch. Auf den Social-Media-Kanälen des Palastes blieb es vollständig still. Royalexperte Tom Sykes hat dafür gegenüber Page Six eine klare Erklärung: Meghan ist schlicht keine arbeitende Royal mehr. "Geburtstagsgrüße an eine Privatperson werden privat übermittelt", sagte er und verwies auf die Entscheidung von Meghan und Prinz Harry (41), ihre royalen Aufgaben im Jahr 2020 niederzulegen. Öffentliche Glückwünsche auf Social Media seien daher ausgeschlossen.

Auch Royalexpertin Kinsey Schofield bestätigt gegenüber Page Six, dass die Königsfamilie offizielle Geburtstagsgrüße seit Jahren ausschließlich für arbeitende Royals reserviere. "Palastmitarbeiter würden Ihnen sagen, es ist Protokoll, kein persönlicher Affront", so Schofield. Trotzdem glauben beide Experten, dass König Charles III. (77) sich privat gemeldet hat. "Der König ist ein peinlich genauer Höflichkeitsmensch, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er seiner Schwiegertochter gratuliert hat", sagte Sykes. Von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) hingegen erwarten die Experten gar nichts – weder öffentlich noch privat. Laut Schofield existiere zwischen Meghan und ihrem Schwager schlicht keine Beziehung mehr. Meghan selbst meldete sich derweil fröhlich auf Instagram zu Wort: Sie postete Fotos von sich, wie sie mit einem Ballonstrauß in einen Pool springt, und schrieb dazu: "Danke für die Geburtstagsliebe!"

Meghan 45 Jahre geworden – ein Meilenstein, den sie nach Einschätzung von Schofield im Kreise von Familie und Freunden feiern wird, möglicherweise in einem ihrer Lieblingsrestaurants in Montecito. Zu ihrem 44. Geburtstag feierte sie noch mit Freunden und Familie im Szenelokal Funke in Beverly Hills und teilte damals ein Foto von sich beim Kuchenausblasen. Mit ihrem Ehemann Prinz Harry lebt Meghan seit dem Rückzug aus dem Königshaus in Kalifornien, wo die beiden ihre Kinder Archie und Lilibet großziehen. Zuletzt schien sich das Verhältnis zur Königsfamilie zumindest ein wenig aufzutauen: Das Paar besuchte Charles und Königin Camilla (79) im vergangenen Monat – ein Zeichen, dass die Annäherung an den König zumindest schrittweise voranschreitet.

Anzeige Anzeige

Instagram, Getty Images Collage: König Charles und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, im Gespräch mit Prince Charles; daneben Prince William und Prince Harry beim Commonwealth Day-Gottesdienst, 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Geburtstagsfeier von Prinz Charles

Anzeige