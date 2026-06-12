Streit im Prozess: Diddy fordert Krankenakte von Ankläger

Im laufenden Rechtsstreit zwischen Rapper Sean "Diddy" Combs (56) und Musikproduzent Rodney "Lil Rod" Jones gibt es neuen Ärger. Wie TMZ berichtet, wirft Diddy dem Kläger vor, die vereinbarte Freigabe seiner medizinischen Unterlagen nicht ordnungsgemäß unterzeichnet zu haben. Laut Gerichtsdokumenten, die dem Portal vorliegen, hätte Rodney bereits im November eine Einwilligungserklärung für den Zugriff auf seine Krankenakte unterschreiben sollen. Diddys Team bemängelt jedoch, dass das eingereichte Dokument nicht den geltenden Datenschutzvorgaben entsprochen habe.

Darüber hinaus wehrt sich Diddys Team gegen Fragen, die im Rahmen des Verfahrens an den Rapper gestellt werden sollen. Konkret geht es um Schauspieler Cuba Gooding Jr. (58), den Rodney in seiner Klage als angeblich Beteiligten an einem Übergriff auf Diddys Yacht benannt hatte. Informationen über angebliche Handlungen oder Aussagen von Dritten wie Cuba seien unzulässig, heißt es in den Unterlagen. Generell bezeichnen Diddys Vertreter die Informationsanfragen des Klägers als missbräuchlich und unangemessen. Rodney fordert in der Klage 30 Millionen Dollar (25.922.405 Euro) Schadensersatz – allerdings hat ein Richter bereits einen Teil seiner Anschuldigungen abgewiesen.

In seiner Klage behauptet Rodney, Diddy habe ihn unsittlich berührt, sich häufig nackt in seiner Gegenwart aufgehalten und versucht, ihn zum Sex zu drängen. Zudem soll er bei Diddy zu Hause unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden sein – all das bestreitet Diddy. Er bezeichnete die Klage von Beginn an als Geldmacherei. Gegen den Rapper laufen unterdessen weitere Klagen wegen ähnlicher Vorwürfe, darunter auch eine von einem Mann, der nach eigenen Angaben bereits als Minderjähriger Opfer eines Übergriffs geworden sein soll.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Getty Images Cuba Gooding Jr. im September 2019

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001