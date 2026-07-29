Sean "Diddy" Combs kommt noch früher aus dem Gefängnis

Schon wieder eine Überraschung im Fall Sean "Diddy" Combs (56): Das Entlassungsdatum des verurteilten Rappers wurde erneut vorgezogen. Laut der Website des US-amerikanischen Federal Bureau of Prisons soll er nun bereits am 24. Januar 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden. Damit kommt er einen Monat früher frei als bisher geplant – zuletzt war der 23. Februar 2028 als Haftende angegeben. Warum das Datum schon wieder nach vorne verlegt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Diddys Entlassungsdatum angepasst wurde. Vor dem Februar-Termin war zunächst der April 2028 im Gespräch, davor sogar noch der Juni 2028. Der Rapper sitzt seit Oktober 2025 eine 50-monatige Haftstrafe ab, nachdem er in zwei Prostitutionsfällen verurteilt worden war. Zuletzt sorgte er innerhalb des Gefängnisses für Schlagzeilen, weil er sich in der Haftanstalt FCI Fort Dix in New Jersey eine Schlägerei mit einem anderen Insassen geliefert hatte und daraufhin in Einzelhaft verlegt wurde. Wie lange er dort bleiben musste, ist nicht bekannt. Berichten zufolge soll er sich bei dem Kampf behauptet haben.

Sean Combs, der weltweit vor allem unter seinen Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannt wurde, ist nicht nur als Rapper, sondern auch als Musikproduzent und Unternehmer tätig. Er hat insgesamt sieben Kinder von vier Frauen. Seine Festnahme und Verurteilung im Jahr 2025 hatten für großes Aufsehen gesorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Jahr 2007

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper