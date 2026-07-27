Nach Knast-Prügelei: So läuft Einzelhaft für P. Diddy ab

Sean "Diddy" Combs (56) sitzt nach einer Schlägerei mit einem Mitgefangenen nun in Einzelhaft. Der Rapper, der im Gefängnis FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey einsitzt, geriet vergangene Woche in eine Prügelei – und wird seitdem laut TMZ in der sogenannten Disciplinary Segregation, auch bekannt als the hole, untergebracht. Wie lange der Musiker und Unternehmer dort bleiben muss, ist noch unklar.

Was das für seinen Alltag bedeutet, regelt das offizielle Insassenhandbuch des FCI Fort Dix, das TMZ vorliegt. Demnach hat Diddy durch den Regelverstoß bestimmte Privilegien verwirkt. Sein persönlicher Besitz kann von Beamten des Gefängnisses eingezogen werden. In der Einzelhafteinheit stehen ihm lediglich Decken, eine Matratze, ein Kissen, Toilettenpapier und Rasierbedarf zu. Lesematerial ist erlaubt – sowohl rechtliche Unterlagen als auch religiöse Bücher. Medizinisches Personal soll ihn täglich aufsuchen, auch an Wochenenden und Feiertagen. Familienbesuche im Besuchsraum sind auf einmal pro Woche begrenzt, sofern er dieses Recht noch hat. Außerdem wird er über seine Rechte und Pflichten sowie über mögliche Konsequenzen seines Verhaltens informiert – darunter auch die Möglichkeit, durch die Prügelei Gutverhaltenspunkte zu verlieren.

Sean Diddy Combs war vor seiner Inhaftierung vor allem als Rapper, Produzent und Geschäftsmann in der internationalen Musikszene aktiv und lebte ein äußerst öffentliches Leben. Der Musiker, der sieben Kinder hat, präsentierte sich lange als Glamour-Unternehmer mit luxuriösem Lifestyle, hochkarätigen Partys und einem großen Netzwerk an prominenten Freunden. Zuletzt stand der New Yorker jedoch immer wieder im Fokus der Berichterstattung – nicht nur wegen seiner Karriere, sondern auch wegen privater Schlagzeilen und juristischer Auseinandersetzungen.

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Getty Images P. Diddy, Musiker

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Getty Images P. Diddy, Rapper

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Getty Images P. Diddy im Jahr 2007