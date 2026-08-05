P. Diddy blätterte sieben Millionen für Star-Anwälte hin

Sean "Diddy" Combs (56) hat sich seine juristische Verteidigung offenbar einiges kosten lassen: Rund sieben bis acht Millionen Dollar [ca. sechs bis sieben Millionen Euro] soll der Rapper im Laufe des fast zwei Jahre andauernden US-Bundesstrafverfahrens für sein Anwaltsteam gezahlt haben. Das berichtet TMZ unter Berufung auf Quellen, die direkt mit der Angelegenheit vertraut sein sollen. Die Summe fällt demnach seit der Festnahme des Musikers im September 2024 in New York an und deckt sowohl die Prozess- als auch die Berufungsanwälte ab. Zu dem hochkarätigen Team gehören unter anderem Marc Agnifilo, Teny Geragos, Brian Steel und Nicole Westmoreland. Für den Musikunternehmer stand dabei außergewöhnlich viel auf dem Spiel: Wegen der Vorwürfe des Sexhandels und der organisierten Kriminalität hätte ihm im Fall einer Verurteilung möglicherweise eine lebenslange Haftstrafe gedroht.

Nach acht Wochen Verhandlung fiel im Jahr 2025 schließlich das Urteil. Die Jury sprach Diddy von den Anklagepunkten Sexhandel und Verschwörung zur organisierten Kriminalität frei. In zwei Fällen befanden ihn die Geschworenen jedoch nach dem sogenannten Mann Act für schuldig. Im Oktober 2025 verhängte das Gericht deshalb eine Haftstrafe von 50 Monaten. Der Musiker sitzt seine Strafe derzeit in der Federal Correctional Institution Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey ab. Eine zentrale Rolle spielten in dem Verfahren die sogenannten "Freak Offs". Dabei soll Diddy in Hotelzimmern zugesehen und häufig auch gefilmt haben, wie Escorts und seine damaligen Partnerinnen – darunter Cassie (39) Ventura – an stundenlangen Sexsessions teilnahmen.

Die Millionenrechnung dürfte den Rapper finanziell dennoch nicht in Bedrängnis bringen. Laut TMZ verfügt er weiterhin über ein Vermögen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Dollar und konnte deshalb enorme Summen in seine Verteidigung stecken. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt zudem ein großer Immobiliendeal: Sein luxuriöses Anwesen auf Star Island in Miami wechselte für 55 Millionen Dollar den Besitzer. Als Käufer trat die Immobilienholding JFStar LLC auf, abgewickelt wurde der Verkauf dem Bericht zufolge abseits des öffentlichen Marktes.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, September 2007

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper