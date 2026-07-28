Streit mit Diddy: Jennifer Lopez' Ex Ojani Noa packt aus

Jennifer Lopez (57)' erster Ehemann Ojani Noa lässt mit neuen Aussagen über die gemeinsame Vergangenheit aufhorchen. In einem Interview mit der US Sun erinnert sich der frühere Kellner und heutige Schauspieler an die Zeit Ende der Neunziger, als er mit Jennifer verheiratet war und Sean "Diddy" Combs (56) als Produzent in ihr Leben trat. Laut Ojani war die Beziehung zunächst glücklich und die Liebe zwischen beiden groß, während die Sängerin an ihrem Debütalbum "On The 6" arbeitete und zwischen New York und Miami pendelte. Doch als Diddy immer häufiger an ihrer Seite auftauchte und sich Gerüchte über gemeinsame Hotelnächte häuften, sei das Vertrauen zerbrochen. Ein Foto aus einem Hotel in Miami, auf dem Jennifer auf Diddys Schoß sitzt, habe schließlich zum Ehedrama geführt – und in einem späteren Showdown in Los Angeles soll es sogar zu einem direkten Streit zwischen Ojani und Diddy gekommen sein.

Daraufhin eskalierte die Situation laut dem Schauspieler zunehmend. Noa schildert, wie er Diddy auf der Geburtstagsparty von Jennifers Assistentin zur Rede stellte. "Ich ging zu ihm und forderte ihn auf, zu gehen. Er sagte mir, ich solle mich raushalten. Er fragte mich, wer ich sei, worauf ich antwortete: 'F-k you'. Ich sagte ihm, dass er mit meiner Frau geschlafen habe", so Ojani gegenüber der US Sun. Jennifer soll sich zwischen die beiden gestellt haben, doch am Ende der Nacht stieg sie zu Diddy ins Auto. Einige Tage später soll Jennifer Ojani verängstigt angerufen haben, weil Sean vor ihrem Haus in Los Angeles auftauchte und ihren Namen schrie. Ojani eilte herbei und konfrontierte ihn, schließlich rückte die Polizei an – und Diddy floh. Stellungnahmen von Diddy oder Jennifer zu den aktuellen Behauptungen rund um eine Affäre lagen laut Page Six zunächst nicht vor.

Jennifer Lopez und Ojani Noa waren von 1997 bis 1998 verheiratet. Öffentlich machte Jennifer ihre Beziehung mit Sean erst 1999, als die beiden gemeinsam bei den MTV Video Music Awards auftraten. 2001 trennten sie sich wieder. Später war die Sängerin unter anderem mit Cris Judd, Marc Anthony (57) und Ben Affleck (53) verheiratet. Mit Marc hat Jennifer die Zwillinge Emme und Max. Sean sitzt derzeit eine 50-monatige Haftstrafe ab, nachdem er in zwei Anklagepunkten wegen Transports zur Ausübung von Prostitution schuldig gesprochen worden war.

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Imago Ojani Noa und Jennifer Lopez, 1997

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Getty Images Jennifer Lopez und Puffy Combs (heute P. Diddy) bei den MTV Video Music Awards 2000 in New York

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Getty Images Ojani Noa, 2023

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