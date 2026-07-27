50 Cent stichelt gegen Diddy wegen Einzelhaft im Gefängnis

Zwischen 50 Cent (51) und Sean "Diddy" Combs (56) herrscht seit Jahren dicke Luft – und der Rapper Curtis Jackson, der unter seinem Künstlernamen 50 Cent bekannt ist, lässt keine Gelegenheit aus, seinem Rivalen einen Seitenhieb zu verpassen. Bei einem Auftritt im LIV Beach in Las Vegas nutzte er laut TMZ die Bühne, um seinen Beef mit Diddy neu zu befeuern. Er bedankte sich beim Publikum mit den Worten: "Ihr hättet überall sein können, ihr habt euch dafür entschieden, hier zu sein. Danke. Ihr hättet auch in Fort Dix bei Puffy in der Zelle sitzen können." Das Publikum quittierte den Spruch mit Applaus.

Hintergrund des Witzes ist eine handfeste Schlägerei, in die Diddy im Gefängnis FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey verwickelt war. Nach dem Streit mit einem Mitgefangenen wurde er in Einzelhaft verlegt. Dort gelten für ihn nun besonders strenge Regeln und Einschränkungen, die 50 Cent offensichtlich als willkommene Steilvorlage für seinen nächsten Scherz dienten.

Es ist nicht das erste Mal, dass 50 Cent öffentlich gegen Diddy austeilt. Bereits während des Bundesstrafprozesses gegen den Musiker im vergangenen Jahr meldete sich der Rapper regelmäßig mit spitzen Kommentaren zu Wort. Darüber hinaus fungierte er als ausführender Produzent der Netflix-Dokumentarserie "Sean Combs: The Reckoning", die alles andere als ein wohlwollendes Porträt des angeklagten Musikmoguls zeichnete. Diddy bezeichnete die Doku als "schändliches Rufmordstück".

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Getty Images, Getty Images 50 Cent und P. Diddy

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Getty Images 50 Cent bei einer Vorführung von "Sean Combs: The Reckoning" in New York City

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper