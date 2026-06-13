"Bares für Rares"-Experten werden bei Samurai-Fund schwach

Angelika und Ulrich aus Hagen sorgen heute bei Bares für Rares im ZDF für offene Münder: Das Ehepaar reist ins Pulheimer Walzwerk und packt vor Horst Lichter (64) eine ganze Sammlung antiker Samurai-Kozuka-Griffe aus. Die unscheinbare Holzschatulle entpuppt sich als echter Schatz, wie sich schnell zeigt. Experte Detlev Kümmel erklärt fasziniert die aufwendige Handarbeit der kleinen Beimessergriffe und macht den verblüfften Besitzern klar, dass sie ihren Fund massiv unterschätzt haben. Statt der erhofften 600 Euro taxiert er das Konvolut nämlich auf stolze 2.500 bis 3.000 Euro – und bringt damit nicht nur die Verkäufer, sondern auch die Expertenrunde ins Staunen.

Detlev, der Waffen- und Asienfan unter den Experten, gerät bei den filigranen Stücken regelrecht ins Schwärmen. Er erläutert, dass Kozuka verzierte Griffe kleiner Messer sind, die Samurai in Japan früher wie eine Art Taschenmesser an der Schwertscheide trugen. Die Mini-Kunstwerke aus der Legierung Shakudō zeigen detailreiche Motive aus Natur und Landleben, darunter Langusten, Zikaden und Gänse, und stammen vermutlich aus der Zeit zwischen 1830 und 1868. So gut erhaltene Arbeiten seien auf dem Markt sehr gesucht, betont der Experte – und so sehr gefällt ihm die Sammlung, dass er augenzwinkernd zu Horst sagt: "Ich will Händler sein, Horst. Kann ich mich nicht rüberschleichen?" Doch dazu kommt es nicht: Im Händlerraum entbrennt ein spannendes Bietergefecht, aus dem Daniel Meyer schließlich mit einem Kaufangebot von exakt 3.000 Euro als Sieger hervorgeht.

Für Angelika und Ulrich zahlt sich ihr Spürsinn damit eindrucksvoll aus: Vor Jahren hatten sie die Kozuka-Sammlung auf einem Antikmarkt für weniger als 100 D-Mark erstanden, nur weil sie die ornamentreiche Gestaltung so faszinierte. Dass sich daraus einmal ein vierstelliger Euro-Betrag entwickeln würde, ahnten die beiden damals nicht. Käufer Daniel spricht nach dem Deal im ZDF-Tresenraum treffend von einer "schönen Rendite". Für die Sammler aus Hagen bleibt neben dem satten Gewinn vor allem die Erinnerung an einen außergewöhnlichen TV-Moment – und die Erkenntnis, dass sich ein neugieriger Blick auf vermeintliche Dekostücke manchmal mehr lohnt, als man denkt.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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IMAGO / Panama Pictures Horst Lichter, Moderator

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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