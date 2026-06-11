"Bares für Rares"-Ring geht für 10.500 Euro über den Tisch

Ein außergewöhnlicher Rubinring hat bei Bares für Rares für den absoluten Höhepunkt der Sendung gesorgt. Ein Verkäufer aus Beverungen brachte das prächtige Schmuckstück aus dem Nachlass seiner Mutter mit ins ZDF-Studio zu Moderator Horst Lichter (64). Der Ring besteht aus massivem Gelbgold und trägt einen leuchtend himbeerroten Rubin, flankiert von zwei beeindruckenden Altschliffdiamanten – ein Anblick, der im Studio sofort alle Blicke auf sich zog. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (60) zeigte sich sichtlich begeistert von dem Stück und taxierte den Wert auf stolze 11.000 bis 12.000 Euro.

Im Händlerraum entbrannte anschließend ein heftiger Bieterwettstreit, bei dem der Preis von Runde zu Runde kletterte. Am Ende setzte sich Händlerin Elke Velten gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich den Ring für 10.500 Euro – ein Ergebnis, das nur knapp unter der Expertenschätzung lag. "Ich bin so stolz auf mich", freute sie sich. Die Verkäufer zeigten sich überglücklich über den Erlös. Das Geld soll laut eigener Aussage in den Ausbau ihres Hauses investiert werden, der verbleibende Rest wird auf die hohe Kante gelegt.

Zuletzt hatte auch der Verkauf einer Speisekarte für Aufsehen in der Show gesorgt. Sepp aus Brunnen am Vierwaldstättersee brachte ein unscheinbares Stück Papier mit. Doch darauf prangte eine Signatur von Andy Warhol (†58). Experte Detlev Kümmel zog bei der Begutachtung sogar Handschuhe an, was Horst im Studio sichtlich überraschte. Sepp erinnerte sich: "Mit dem grünen Kugelschreiber hat er dann dieses Kunstwerk vollbracht". Und Detlev meinte schmunzelnd: "Es scheint ihm geschmeckt zu haben". Mit einem großen Geldregen hatte Sepp trotzdem nicht gerechnet. Er selbst tippte nur auf 400 Euro, Detlev sah eher 600 bis 700 Euro. Im Händlerraum schoss die Summe dann aber regelrecht durch die Decke. Am Ende bekam Daniel Meyer (53) den Zuschlag, nachdem er fragte: "Verkaufen Sie mir diese schöne Diner-Karte für 1800 Euro?" Sepp sagte Ja und konnte sein Glück kaum fassen: "Boah, ich bin echt überrascht. Kaum zu glauben!"

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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Panama Pictures / ActionPress Horst Lichter, Moderator

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