80. Geburtstag: Donald Trump hadert mit seinem Alter

Donald Trump (80) feiert seinen 80. Geburtstag – doch in Feierlaune scheint der US-Präsident deshalb nicht zu sein. Nur wenige Tage vor seinem Ehrentag am 14. Juni sprach Donald jetzt mit dem Arzt und Behördenchef Mehmet Oz überraschend offen über seine Gefühle zum Älterwerden. Das Treffen fand im Oval Office statt – ausgerechnet an Mehmets eigenem 66. Geburtstag. In einem später auf Social Media geteilten Video winkte Donald Glückwünsche direkt ab. "Sie müssen mir nicht zum Geburtstag gratulieren, weil ich über diesen Geburtstag selbst nicht glücklich bin", erklärte Donald und fügte hinzu: "Das ist eine Zahl, über die ich nie wirklich viel nachgedacht habe. Es ist keine Zahl, die ich mag, aber ich bin trotzdem hier."

Ganz auf Feierlichkeiten verzichten dürfte der Präsident allerdings nicht. Für seinen Geburtstag plant er laut Hello ein spektakuläres Event auf dem Südrasen des Weißen Hauses: Dort soll eine "Ultimate Fighting Championship" stattfinden. Donald lud Mehmet sogar persönlich dazu ein: "Wir werden einen Kampf haben, und zwar am 14. Juni, und Sie sind eingeladen!" Obwohl Trump mit seinem Alter hadert, betonte er zuletzt mehrfach, dass er sich körperlich fit fühle. Bei einem weiteren Termin im Oval Office erklärte er kürzlich: "Ich fühle mich genauso wie vor 50 Jahren. Ich weiß nicht, warum."

Mit 80 Jahren ist Donald der älteste Präsident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Zuletzt waren jedoch immer wieder Fragen zu seinem Gesundheitszustand aufgekommen – unter anderem wegen Schwellungen an den Knöcheln, Blutergüssen an den Händen und einer Verfärbung nahe seines rechten Ohrs. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus war er zudem kürzlich zum wiederholten Mal eingenickt. Während sein Leibarzt Sean Barbabella Donald zuletzt noch "ausgezeichnete Gesundheit" bescheinigte, dürfte das Thema Alter den Präsidenten weiterhin beschäftigen.

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