Schläft Donald Trump bei Pressekonferenz im Oval Office ein?

Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus ist Donald Trump (79) offenbar erneut eingenickt. Am Donnerstag kündigte der US-Präsident im Oval Office ein milliardenschweres Investitionspaket für die Kohleindustrie an – flankiert von EPA-Chef Lee Zeldin und weiteren Kabinettsmitgliedern. Während Lee über Details des Förderprogramms sprach, zeigte die Kamera Donald mit geschlossenen Augen und leicht nach hinten gesunkenem Kopf. Der demokratische Abgeordnete Ted Lieu teilte daraufhin ein Video des Vorfalls auf X schrieb dazu: "Der Präsident ist nicht wohlauf. Er kann bei wichtigen Veranstaltungen im Weißen Haus und Kabinettssitzungen nicht wach bleiben. Das Weiße Haus muss endlich transparent machen, warum Trump so häufig ins Krankenhaus fährt und warum Ärzte ihn immer wieder kognitive Tests machen lassen."

Hintergrund des Termins: Donald verkündet ein Bundesprogramm, das umgerechnet etwa 600 Millionen Euro für die Kohlebranche bereitstellen soll. Die Szene fügt sich in eine Reihe von Vorfällen ein, die seit Wochen Spekulationen über Donalds Gesundheit befeuern. Nachdem der Präsident zuletzt mehr als eine Woche kaum in der Öffentlichkeit zu sehen war, tauchte er laut der Zeitschrift OK! zunächst in einem vorab aufgezeichneten Video-Interview mit geschwollenem Auge auf, bevor er am 3. Juni wieder im Oval Office auftrat.

Medizinprofessor Bruce Davidson äußerte sich im Podcast "The Daily Beast" zu den Szenen und erklärte, Donalds körperliche Verhaltensweisen könnten mit einem Schlaganfall zusammenhängen. Er verwies dabei auf einen auffälligen Gang, Sprachfehler sowie die Gewohnheit, die rechte Hand in der linken zu halten. Das Weiße Haus bestreitet gesundheitliche Probleme. Donald selbst erklärte, er schließe bei längeren oder wenig interessanten Präsentationen gelegentlich die Augen, weil er das als entspannend empfinde.

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Getty Images Donald Trump bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus

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Getty Images Bei einer Kundgebung in Clive spricht Donald Trump im Horizon Events Center

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Imago Donald Trump in Washington, DC, 25. Oktober 2019