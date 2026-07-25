Donald Trump veröffentlicht bearbeitetes WM-Trophäen-Video

Nachdem der WM-Pokal-Moment von Donald Trump (80) im Netz für mächtig Spott gesorgt hat, hat der US-Präsident nun selbst eine Version des Abends veröffentlicht – und die sieht deutlich vorteilhafter aus als die Originalaufnahmen. Auf seiner Plattform Truth Social teilte Trump einen 24-sekündigen Clip, der ihn beim Gang aufs Podium und beim Überreichen der Trophäe an Spaniens Kapitän Rodri zeigt. Das Video endet jedoch abrupt – noch vor dem Konfettiregen und den Feierlichkeiten des Teams. Dass FIFA-Präsident Gianni Infantino ihn von der Bühne wegführte, ist in Trumps Version ebenfalls nicht zu sehen.

Was in dem gekürzten Clip fehlt, hat zuvor weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Rodri wirkte, als würde er Trump wegwinken, bevor Infantino einschritt und den Präsidenten begleitete. Trump war während des Finals außerdem ausgebuht worden, und der Bühnenmoment nach dem Spiel wurde schnell zum Thema in sozialen Medien und Late-Night-Shows. Ein australischer TV-Kommentator des Senders SBS kommentierte das Geschehen in Echtzeit mit den Worten: "Die können ihn da rausschneiden." Auch hinter den Kulissen bleibt die Beziehung zwischen Trump und Infantino unter Beobachtung. Der New York Post zufolge soll Trump den FIFA-Chef als nächsten UN-Generalsekretär sehen wollen – als Nachfolger von António Guterres.

Dass Trump beim WM-Finale im Mittelpunkt stehen wollte, war bereits zuvor deutlich geworden. Auf den offiziellen Siegesfotos – weder bei der FIFA noch beim spanischen Verband noch bei den Spielern selbst – war der US-Präsident zu sehen. Infantino hatte Trump zuvor mit dem ersten FIFA-Friedenspreis überhaupt ausgezeichnet, nachdem Trump den Friedensnobelpreis, den er sich öffentlich gewünscht hatte, nicht erhalten hatte. Trumps Sprecher Davis Ingle kommentierte die Auszeichnung damals mit den Worten: "Es gibt niemanden auf der Welt, der den ersten FIFA-Friedenspreis mehr verdient als Präsident Trump."

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