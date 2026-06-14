Hochzeitseinblicke: Neues Foto zeigt Anika Neuer ausgelassen

Für Anika Neuer (26) häufen sich derzeit die Glücksmomente: Die Handballerin feierte am 11. Juni ihren 26. Geburtstag – und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der bei ihr und ihrem Mann Manuel Neuer (40), dem Torwart der deutschen Nationalmannschaft, die Vorfreude auf ein weiteres Baby groß ist. Passend zu ihrem Ehrentag tauchten auf Instagram bislang ungesehene, private Einblicke auf. Model Sophia Schneiderhan gratulierte ihrer engen Freundin mit einem Schnappschuss in ihrer Story, der Anika von einer ungewohnten Seite zeigt: ausgelassen tanzend auf der Tanzfläche. Dazu schrieb sie: "Auf dich! Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dir durch die nächsten Jahre zu tanzen. Ich liebe dich!"

Aufgenommen wurde das Bild offenbar bei der Hochzeit der Neuers im Juli 2025 in Südtirol. Während Sophia ein feuerrotes, fließendes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt trug, hatte Anika ihr klassisches Brautkleid bereits gegen eine figurbetonte Partyrobe mit floralen Applikationen und hohem Beinschlitz getauscht. Zusätzlich teilte die Freundin ein weiteres Bild: einen Schnappschuss vom Junggesellinnenabschied in Saint-Tropez, auf dem die beiden Frauen vor grünem Efeu und einer Steintreppe zu sehen sind. Dazu schrieb Sophia über die Spielerfrau: "Alles, alles Gute zum Geburtstag an diesen Engel auf Erden."

Anika hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr Instagram-Profil ist nur für ausgewählte Follower zugänglich. Anders ihr Mann Manuel: Er machte die Schwangerschaft selbst öffentlich. Auf die Frage nach den Urlaubsplänen erklärte er im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk: "Ja, auf jeden Fall in Europa. Also, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hierbleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant." Wann das Baby zur Welt kommen soll, verriet der Fußballstar jedoch nicht.

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Getty Images Anika Neuer bei der Fußball-EM 2024

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Instagram / sophia.schneiderhan Anika Neuer und Sophia Schneiderhan

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Instagram / sophia.schneiderhan Sophia Schneiderhan und Anika Neuer