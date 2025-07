Manuel Neuers Hochzeit in Südtirol endet als wilde Poolparty

Manuel Neuer (39) und seine Frau Anika (25) haben ihre dreitägige Hochzeitsfeier in Südtirol mit einer Poolparty abgeschlossen. Nach einer romantischen kirchlichen Trauung am Samstag versammelten sich Freunde und Familie noch einmal am Sonntagmittag, um das Hochzeitswochenende bei sommerlichen Temperaturen mit Musik ausklingen zu lassen. Der Bräutigam präsentierte sich lässig in gelber Badehose und weißem Leinenhemd, während er die idyllische Atmosphäre genoss. Auch die Fahne des FC Bayern München wehte symbolisch über der Szenerie, wie Bild berichtet.

Der Startschuss für das romantische Wochenende fiel am Freitag mit einer Welcome-Party am Kalterer See. Am darauffolgenden Tag sagten Manuel und Anika dann in der Kapelle auf Schloss Freudenstein "Ja" zueinander. Das Paar, das bereits seit November 2023 standesamtlich verheiratet ist, entschied sich nun für eine große Feier, die sie gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn Luca genießen konnten. Die exklusive Kulisse des mittelalterlichen Schlosses hoch über den Weinbergen bot den perfekten Rahmen. Während am Samstagabend in der Region ein Unwetter wütete, blieb die Feier unbeschadet und das Paar konnte bis zum finalen DJ-Set am Sonntag das Wochenende genießen.

Manuel, der Torwart und Bayern-Kapitän, und die Influencerin Anika hatten bereits im vergangenen November standesamtlich geheiratet. Nach der Geburt ihres Sohnes Luca im Jahr 2024 feierten sie nun den romantischen Höhepunkt ihrer Liebe nach. Anikas Freundinnen haben bereits Schnappschüsse der Feier geteilt, die das Paar umgeben von eleganter Dekoration und tanzenden Gästen zeigten.

Anzeige Anzeige

Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit seinem Sohn im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Anzeige