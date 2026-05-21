Ist dies das Geschlecht von Anika und Manuel Neuers Baby?

Am idyllischen Tegernsee durfte Anika Neuer (25) jetzt einen ganz besonderen Mädelsmoment genießen: Die schwangere Ehefrau von Manuel Neuer (40) wurde von ihren Freundinnen mit einer liebevoll geplanten Babyparty überrascht. Während Manuel sich auf das DFB-Pokalfinale und die Weltmeisterschaft in den USA vorbereitet, feierte die Handballerin am See ihren wachsenden Babybauch. In ihren Instagram-Stories teilten Freundinnen Eindrücke des Nachmittags. "Hier für einen besonderen Menschen", schrieb Jana Wellenhofer zu einem Foto.

Die Party-Location war ein heller Raum mit vielen Fenstern, der fast den Eindruck vermittelte, man würde auf dem See schweben. Überall zogen sich die Farben Blau und Weiß durch das Konzept: Luftballons in verschiedenen Blautönen hingen von der Decke, die Servietten waren mit dem goldenen Schriftzug "Oh Baby" verziert und von türkisfarbenen Blättern umrahmt. Besonders ins Auge fielen dazu die Geschenkboxen in markantem Tiffany-Blau, die den werdenden Eltern die Wartezeit auf ihr zweites Kind versüßen sollen. Anika selbst zeigte sich überwältigt und schrieb in einer Story ihrer besten Freundin Sophia Schneiderhan: "So dankbar für dich und diesen Tag". Unter Fans sorgt vor allem der starke Blauschwerpunkt für Spekulationen, ob hier etwa ein kleiner Hinweis versteckt sein könnte. Erwartet Anika etwa einen Jungen?

Anika und Manuel haben bereits einen kleinen Sohn. Der zweijährige Luca gehörte selbstverständlich zur Feiergesellschaft. Auf einem Gruppenfoto, das Sophia über Instagram teilte, saß der Zweijährige fröhlich auf dem Arm seiner Patentante, sein Gesicht war dabei mit einem blauen Herz-Emoji verdeckt. Die Neuers achten schon länger darauf, ihren Sohn in den sozialen Medien zu schützen und nur begrenzt zu zeigen. Für die junge Familie sind die vergangenen Wochen ohnehin besonders intensiv: Manuel feierte mit dem FC Bayern einen weiteren Meistertitel, kurz darauf bestätigte er in einem Gespräch mit BR24Sport die erneute Schwangerschaft seiner Frau. Anika und der Torwart gaben sich 2023 standesamtlich das Ja-Wort. Gefeiert wurde im engsten Kreis in München. Im Juli 2025 folgte eine große Feier in Südtirol.

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Instagram / sophia.schneiderhan Anika Neuer und ihre Greundinnen auf der Babyparty

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Instagram / janawln Die Deko auf Anikas Babyparty sorgt für Spekulationen

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Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025