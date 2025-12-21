Anika Neuer passieren im neuen Job noch ein paar Fehler

Anika Neuer (25) hat sich entschlossen, nach einer beruflichen Pause wieder durchzustarten – allerdings in einer vollkommen neuen Richtung. Die 25-Jährige, die zuvor als Handballerin aktiv war, gibt nun Pilates-Kurse im exklusiven Studio "Josef P." am Tegernsee. In einer ihrer ersten Trainingsstunden erlebte die junge Mutter jedoch, dass nicht alles direkt perfekt läuft. "Entschuldigung, mir passieren noch viele Fehler. Das ist erst meine vierte Stunde", entschuldigte sie sich laut Bild bei den Teilnehmern.

Der Schritt ins Pilates-Business ist für Anika der Beginn eines neuen Kapitels. Im Mai hatte die Sportlerin bekanntgegeben, ihre Handball-Laufbahn vorerst ruhen zu lassen, um mehr Zeit für ihr Kind zu haben. Pilates war für sie schon länger mehr als nur ein Ausgleich – nun baut sie sich darauf ein zweites berufliches Standbein auf. Im Studio "Josef P." ist sie jetzt als Reformer-Pilates-Trainerin im Einsatz, eine Form des Trainings, bei der an speziellen Geräten mit Federn, Gurten und Schlitten gearbeitet wird. Dass in der vierten Stunde noch nicht jede Ansage und jeder Handgriff perfekt sitzt, nimmt sie offenbar mit sportlicher Gelassenheit hin und setzt stattdessen auf Ehrlichkeit gegenüber ihren Kursteilnehmern.

Privat hat sich Anikas Lebensmittelpunkt längst an den Tegernsee verlagert, wo sie mit ihrem Mann Manuel Neuer (39) und ihrem Sohn lebt und nun auch arbeitet. Die Sportlerin hat ihre Begeisterung für Pilates zunächst als Hobby entdeckt, bevor sie die Ausbildung zur Trainerin begann und schließlich den Schritt ins Studio wagte. In ihrem Umfeld gilt sie als diszipliniert und ehrgeizig, zugleich aber als jemand, der gerne offen zugibt, wenn etwas noch nicht perfekt läuft – eine Eigenschaft, die ihr nun im Umgang mit ihren Kursteilnehmern zugutekommt.

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Instagram / sophia.schneiderhan Anika Neuer mit ihrem Sohn, November 2024

Peter Schatz Manuel Neuer und Anika im August 2023