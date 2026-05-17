Nationalspieler Manuel Neuer bestätigt: Er wird wieder Vater

Freudige Neuigkeiten von Manuel Neuer (40): Der FC-Bayern-Torwart wird zum zweiten Mal Vater. Am Sonntag bestätigte der Sportler die Baby-News höchstpersönlich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Auf die Frage, wohin der Sommerurlaub gehe, antwortete Manuel mit einem Lächeln: "Ja, auf jeden Fall in Europa. Also, so viel steht fest. Wir wollen auf jeden Fall hierbleiben. Wir erwarten unser zweites Kind, deshalb ist eine Fernreise nicht geplant." Wann genau der Nachwuchs auf die Welt kommen soll, verriet er dabei nicht. Damit bekommt Söhnchen Luca, der im März 2024 geboren wurde, ein Geschwisterchen.

Die Schwangerschaft war zuvor bereits aus dem Bekanntenkreis des Paares durchgesickert. Das Magazin Bunte hatte die Neuigkeit schon vor rund einem Monat berichtet, eine öffentliche Bestätigung stand bis zu Manuels Interview beim Bayerischen Rundfunk aber noch aus. Passend zur freudigen Nachricht feierte er auch mit seinem ersten Nachwuchs: Bei der Meisterfeier seines Vereins holte er Sohn Luca zu sich auf den Platz – ein seltener und umso rührenderer öffentlicher Auftritt der kleinen Familie.

Dass Anika (25) und Manuel noch immer auf Wolke sieben schweben, ist nichts Neues: Im vergangenen Jahr feierten die beiden ihre Liebe schon einmal ganz groß. Das Paar sagte in Südtirol ein zweites Mal "Ja" zueinander und zelebrierte die Hochzeitsfeier ein ganzes Wochenende lang. Los ging es mit einem Polterabend am Kalterer See, am nächsten Tag folgte die Trauung auf Schloss Freudenstein.

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Getty Images Manuel Neuer im Trikot des FC Bayern München während des Bundesliga-Spiels gegen den 1. FC Köln in der Allianz Arena

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Getty Images Manuel Neuer und Anika Meuer beim Slalom des Audi FIS Ski-Weltcups in Kitzbühel

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Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025