Hobby zum Beruf: Anika Neuer übt jetzt ihren Traumjob aus

Anika Neuer (25) beschreitet neue berufliche Wege und hat ihre Leidenschaft für Pilates zum Beruf gemacht. Seit Kurzem unterrichtet die Ehefrau von Fußball-Profi Manuel Neuer (39) Reformer-Pilates im exklusiven Studio "Josef P." am Tegernsee. Dieses liegt praktischerweise in der Nähe ihres gemeinsamen Zuhauses, das die frühere Profi-Handballerin mit ihrem Ehemann und ihrem kleinen Sohn teilt. Auf Instagram veröffentlichte sie stolz ein Foto aus dem Studio, das sie in ihrer neuen Rolle als Trainerin zeigt.

Im Frühjahr hatte sich Anika dazu entschlossen, ihre Karriere als Handballerin auf Eis zu legen, um sich ganz ihrer Mutterrolle zu widmen. Doch ihre Leidenschaft für Sport blieb ungebrochen, und sie nutzte die Chance, um mit Pilates nicht nur ihre persönliche Begeisterung zu verfolgen, sondern auch beruflich etwas Neues zu wagen. Das Studio bietet ihr die perfekte Möglichkeit, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und gleichzeitig als Mutter flexibel zu bleiben. Die Entscheidung, als Pilates-Trainerin zu arbeiten, scheint ideal, um Familie und Job miteinander zu verbinden.

Vor rund fünf Monaten blickten viele Fans auf eine ganz besondere Feier zurück: Mit einer zweiten großen Hochzeitsfeier in Südtirol zelebrierten Manuel und Anika ihre Liebe. In den Instagram-Storys von Anikas Freundinnen tauchten damals Fotos der romantischen Location auf. Rustikale Tischreihen, schlichte Blumengestecke und der spektakuläre Bergblick sorgten für eine traumhafte Kulisse. Die Gäste tanzten ausgelassen zu Livemusik und genossen die ungezwungene Atmosphäre der Feier, während Dean Martins Klassiker "Mambo Italiano" für beste Stimmung sorgte.

Getty Images Anika Neuer, Frau von Manuel Neuer

Instagram / luise.lmn Anika Neuer auf ihrer Hochzeit, Juli 2025

Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025