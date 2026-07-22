Schwangere Anika Neuer feiert ersten Hochzeitstag mit Manuel

Ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit auf Schloss Freudenstein in Südtirol feiern Manuel Neuer (40) und seine Frau Anika (26) ihren ersten Hochzeitstag – und zum Jubiläum tauchen neue romantische Bilder von der mehrtägigen Feier auf. Veröffentlicht hat die Aufnahmen Brautjungfer Jana Wellenhofer auf Instagram, wo sie die Fotos als private Erinnerungen mit ihren rund 9000 Followern teilt. Jana ist die Freundin von Christian Früchtl, Torwart beim italienischen Erstligisten US Lecce. Die Bilder zeigen Anika mit ihren Brautjungfern in einem schulterfreien, bodenlangen Brautkleid mit offenen Haaren. Auf einer weiteren Aufnahme umarmt das Brautpaar zwei der Brautjungfern, die in farblich aufeinander abgestimmten, olivgrünen Roben gekleidet sind.

Anika selbst reagierte auf das Posting ihrer Freundin mit einem liebevollen Kommentar: "Ich liebe dich so sehr", schrieb sie darunter. Das war jedoch auch ihr einziger öffentlicher Auftritt zum Hochzeitstag – eigene Einblicke in die Feier des Jubiläums teilte das Paar nicht. Die Neuers verbrachten den besonderen Tag offenbar ganz im Privaten. Dabei haben die beiden aktuell doppelten Grund zur Freude: Manuel und Anika erwarten ihr zweites Kind zusammen.

Schon bald sind die Neuers also eine vierköpfige Familie. Ihren ersten gemeinsamen Sohn Luca begrüßten sie im März 2024 auf der Welt. Zuletzt hatte Manuel nach dem WM-Aus mit der deutschen Nationalmannschaft auf Instagram entspannte Urlaubsfotos geteilt und dabei auch einen seltenen Blick auf den kleinen Luca gewährt – Vater und Sohn von hinten, den Blick in die Landschaft gerichtet. Geheiratet hatten die beiden vom 18. bis zum 20. Juli 2025 bei einer mehrtägigen Feier in Südtirol. Ihre Beziehung halten sie ansonsten weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Instagram / janawln Anika Neuer mit ihren Brautjungfern im Juli 2025

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Instagram / janawln Manuel und Anika Neuer auf ihrer Hochzeit im Juli 2025

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Instagram / luise.lmn Anika und Manuel Neuer im Juli 2025