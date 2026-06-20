Manuel Neuer gibt seltenen Familieneinblick während der WM

Mitten in der Fußball-WM in den USA gewährt Manuel Neuer (40) einen seltenen Blick hinter die Kulissen seines Familienlebens. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag erzählte der 40-jährige Nationaltorwart, wie er trotz der großen Entfernung den Kontakt zu seiner schwangeren Frau Anika (26) und dem gemeinsamen Sohn Luca hält. "Ich habe den Kleinen jetzt gerade quasi ins Bett gebracht", berichtete er. "Er war noch kurz in der Badewanne gewesen und vorher beim Kinderturnen. Also, es läuft alles." Solche Video-Calls seien aktuell sein wichtigstes Mittel, um die Familie nicht aus den Augen zu verlieren.

Allerdings ist das laut Manuel nicht immer ganz einfach: Die sechs Stunden Zeitunterschied zwischen Deutschland und North Carolina, wo das DFB-Team im WM-Quartier in Winston-Salem untergebracht ist, machten regelmäßigen Kontakt "ein bisschen schwierig". Ob Anika und der zweijährige Luca noch persönlich zur WM reisen werden, ließ der Torwart offen – aber er drückte klar seine Hoffnung aus. "Das ist auf jeden Fall schon ein Ziel", sagte er. "Ich würde mich auch freuen, wenn das der Fall ist." Das Turnier läuft noch bis zum 19. Juli.

Dass Anika schwanger ist, hatte Manuel Mitte Mai im BR-Interview öffentlich bestätigt – und dabei eigentlich auch erklärt, warum eine WM-Reise für seine Familie nicht infrage käme. Wenige Tage später kam dann jedoch die Überraschung: Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nominierte den Torwart trotz seines zweijährigen Nationalmannschaftsrücktritts für das Turnier. Während Manuel seitdem in den USA im Einsatz ist, genoss Anika ihre Schwangerschaft zuletzt am Tegernsee, wo ihre Freundinnen ihr eine Babyparty ausrichteten. In welchem Monat sich die Handballerin inzwischen befindet, ist nicht bekannt. Das Paar hält sein Privatleben grundsätzlich aus der Öffentlichkeit heraus – sie wurden 2020 als Paar bekannt und heirateten 2023 standesamtlich im kleinen Kreis.

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Getty Images Manuel Neuer vor dem Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA im Soldier Field in Chicago, Juni 2026

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Getty Images Manuel Neuer und Anika Meuer beim Slalom des Audi FIS Ski-Weltcups in Kitzbühel

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer mit Sohn Luca