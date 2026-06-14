König Charles erklärt: Darum dürfen nur 13 Leute auf Balkon

König Charles III. (77) hat den Balkon des Buckingham-Palasts beim diesjährigen Trooping the Colour praktisch zur VIP-Zone erklärt. Nach der traditionellen Geburtstagsparade des britischen Regenten durften sich nur 13 Royals dem Publikum zeigen. Mit dabei waren neben Charles und Königin Camilla (78) auch Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) sowie ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Damit fiel das offizielle Familienbild wesentlich kleiner aus als noch 2019, als sich 44 Mitglieder der Königsfamilie auf dem Balkon versammelt hatten. Der Grund dafür ist laut RTL eine ganz bewusste Entscheidung von Charles: Nur noch aktive Mitglieder der Krone sollen die Monarchie nach außen repräsentieren.

Der kleinere Balkonmoment hatte also einen klaren Hintergrund. Nicht mehr möglichst viele Familienmitglieder, sondern nur noch die arbeitenden Royals sollen bei öffentlichen Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen. Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44), die ihre royalen Aufgaben vor Jahren niedergelegt haben und inzwischen in Kalifornien leben, fehlten deshalb ebenso wie Ex-Prinz Andrew (66). Auch dessen Töchter, Prinzessin Eugenie (36) und Prinzessin Beatrice (37), gehören nicht zum Kreis der aktiven Royals und durften nicht auf dem Balkon Platz nehmen.

Während die Militärparade in diesem Jahr weitgehend ohne Pannen über die Bühne ging, sorgte ein kleiner Moment für Schmunzeln: Kate musste kurz niesen, was von einem Fotografen festgehalten wurde. Im Fokus der Zuschauer stand jedoch wie so oft Prinz Louis. William und Kates jüngster Sohn war in den vergangenen Jahren bei Trooping the Colour durch seine Grimassen zum heimlichen Star des Balkons geworden. Diesmal präsentierte er sich zurückhaltender, lehnte sich vor und zur Seite, um keinen Flieger zu verpassen, und verfolgte staunend den Überflug der Royal Air Force. Deren Kunstflugstaffel Red Arrows setzte mit ihrer rot-weiß-blauen Rauchspur den farbenprächtigen Schlusspunkt unter den royalen Geburtstagseinsatz, bevor sich die Familie wieder in den Palast zurückzog – und die Fans ein weiteres Jahr auf den nächsten Balkonmoment warten müssen. Schon jetzt diskutieren Royal-Experten eifrig darüber, wie viele Familienmitglieder dann der Öffentlichkeit zuwinken werden.

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Getty Images Die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trouping the Colour 2026

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Getty Images Königin Camilla und König Charles III., Trooping the Colour 2026