Lady Diana und Prinz Charles: So lief der große Tag wirklich

Vor 45 Jahren, am 29. Juli 1981, gaben sich Prinzessin Diana (†36) und der damalige britische Thronfolger Charles (77) in der St. Paul's Cathedral in London das Jawort – und bescherten der Welt eines der unvergesslichsten royalen Ereignisse der Geschichte. Rund 750 Millionen Menschen in 74 Ländern verfolgten die Zeremonie am Fernsehen, während 3.500 geladene Gäste die Trauung live in der Londoner Kirche erlebten. Die Hochzeit kostete umgerechnet rund 41 Millionen Euro – nach heutigem Geldwert entspräche das etwa 153 Millionen Euro. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche Staatsoberhäupter und Persönlichkeiten, darunter Fürstin Grace von Monaco und die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher (†87). "Ich erinnere mich daran, so verliebt in meinen Mann gewesen zu sein, dass ich die Augen nicht von ihm lassen konnte", erzählte Diana später Andrew Morton für dessen 1992 erschienenes Buch Diana: Her True Story in Her Own Words. "Ich hielt mich einfach für das glücklichste Mädchen der Welt."

Für Gesprächsstoff sorgte an diesem Tag vor allem Dianas Hochzeitskleid. Das Outfit aus elfenbeinfarbenem Seidentaft, gefertigt in nur drei Monaten von den Designern Elizabeth und David Emanuel, war mit 10.000 Mikroperlen bestickt – und seine rund sieben Meter lange Schleppe wurde rasch zum gefeierten Modestatement. Versteckt im Kleid waren noch weitere Details: eine blaue Schleife innen am Mieder als "Something Blue" sowie ein kleines goldenes Hufeisen als Glücksbringer. "Wir haben es ihr erst am Hochzeitstag verraten", erklärte David gegenüber Hello!. "Sie wusste nichts von dem Hufeisen für Glück, aber sie war sehr gerührt." Beim feierlichen ersten Kuss als vermähltes Paar auf dem Balkon des Buckingham Palace blickten rund 600.000 Menschen gerührt auf Diana und Charles, nachdem sie tagelang für genau diesen Moment auf den Straßen Londons kampiert hatten.

Der Spencer-Tiara, die Diana an ihrem Hochzeitstag trug, kam eine ganz besondere Bedeutung zu. Es war ein Familienstück, das bereits ihre Schwestern Lady Sarah und Lady Jane bei deren Hochzeiten getragen hatten – und auch Victoria Lockwood, die damalige Frau von Dianas Bruder Charles Spencer (62). Wie Charles Spencer gegenüber Entertainment Tonight verriet, bescherte die Tiara seiner Schwester an ihrem großen Tag allerdings auch erhebliches Leid: "Ich erinnere mich, dass sie auch rasende Kopfschmerzen hatte, weil sie es nicht gewohnt war, den ganzen Morgen lang eine Tiara zu tragen." Das Schmuckstück befindet sich heute im Besitz von Charles Spencer. Die Hochzeitsreise traten Diana und Charles nach einem exklusiven Frühstück mit lediglich 120 Gästen im Buckingham Palace an – während dort 27 Hochzeitstorten auf die Gäste warteten, darunter als Haupttorte ein rund 1,50 Meter hohes Prachtwerk, das ganze 90 Kilogramm wog.

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Imago Prinz Charles und Lady Diana am Tag ihrer Hochzeit am 29. Juli 1981 in London

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Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana im November 1995

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Getty Images König Charles und Prinzessin Diana im Mai 1987

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