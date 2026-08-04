Invictus Games 2027: Prinz Harry hofft auf Charles' Auftritt

Prinz Harry (41) möchte seinem Vater wohl erneut ein Friedensangebot machen – und das in Form einer ganz besonderen Einladung. Der Herzog von Sussex soll dem britischen Monarchen einen Platz an seiner Seite bei den Invictus Games 2027 angeboten haben, die im Juli kommenden Jahres in Birmingham stattfinden werden. Wie Mail on Sunday unter Berufung auf eine Quelle berichtet, ist Harry sehr zuversichtlich, dass sein Vater die Differenzen zwischen ihnen beiseiteschieben wird: "Harry hofft, dass sein Vater ihre Unterschiede überwindet, um an den Invictus Games teilzunehmen und Veteranen zu unterstützen." Die Quelle fügte hinzu: "Die Royals haben die Invictus Games stets lückenlos unterstützt und sind stolz auf das, was Harry in diesem Bereich erreicht hat. Dies ist ein Olivenzweig von ihm, der erwidert werden könnte."

Hinter Harrys Einladung steckt laut einem weiteren Insider aber noch ein zweites Motiv. Der Mirror zitiert eine Quelle mit den Worten: "Harrys Absicht ist zweifach. Er würde die Unterstützung des Königs bei den Spielen sehr begrüßen, während sein Vater an seiner Seite auch erhebliches Gewicht für sein Anliegen nach Sicherheit für seine Familie auf der Reise hätte." Dass Charles (77) tatsächlich erscheinen wird, bezweifeln Royalexperten jedoch. Matt Wilkinson, Königshaus-Redakteur bei der Sun, sagte im Podcast "A Right Royal Podcast": "Ich glaube nicht, dass der König nächsten Sommer zu den Invictus Games kommen wird. Ich könnte mich irren, aber William kommt definitiv nicht. Camilla kommt definitiv auch nicht." Er ergänzte, man werde wohl eher den Verteidigungsminister oder den Premierminister dort antreffen.

Harrys Wunsch nach einer Annäherung kommt nicht von ungefähr. Erst vor wenigen Wochen reiste er gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (45) sowie den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) in das Vereinigte Königreich, um sich mit König Charles zu treffen. Für Archie und Lilibet war es die erste Begegnung mit ihrem Großvater seit über vier Jahren. Dem Magazin Vanity Fair zufolge wurden die Pläne für das Treffen im Geheimen geschmiedet – und zwar auf Initiative des Königs persönlich. Eine Quelle aus dem Umfeld der Sussexes berichtete dem Magazin: "Der König wollte Harry und die Kinder sehen. Ein Termin wurde vereinbart, damit die Sussexes am Freitagnachmittag nach Highgrove kommen konnten – das war ungewöhnlich kurzfristig für den König. Alle wurden zur Geheimhaltung verpflichtet, damit das Treffen privat bleiben konnte." Nicht einmal Harrys Bruder Prinz William und dessen Frau Prinzessin Kate (44) sollen von dem Treffen gewusst haben.

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

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Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

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