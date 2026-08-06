Sarah Ferguson kämpft erneut um Charles' Gunst

Sarah Ferguson (66) ist seit fast einem Jahr nicht mehr öffentlich an der Seite von König Charles III. (77) aufgetaucht – doch das könnte sich bald ändern. Laut Royalexperte Phil Dampier plant die ehemalige Duchess of York, sich wieder in die Gunst des Monarchen zu bringen. Gegenüber Daily Mail erklärte der Autor, Sarah wolle versuchen, sich wieder beim König einzuschmeicheln – und zwar um ihrer Töchter willen. Sie wolle ihn zumindest nicht verärgern, so Dampier. Ihr letzter gemeinsamer offizieller Auftritt mit Charles fand am 16. September 2025 beim Begräbnis der verstorbenen Duchess of Kent statt. Seitdem hält sie sich öffentlich zurück.

Der Rückzug von Sarah und ihrem Ex-Mann Prinz Andrew (66) steht im Zusammenhang mit erneuter Kritik an ihren Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Ein weiteres Enthüllungsbuch über die Königsfamilie hält Dampier für unwahrscheinlich. Sarah hat bereits zwei Autobiografien veröffentlicht: Die erste erschien 1995 und handelte von ihrer Ehe mit Andrew sowie ihren frühen Jahren als Royal. Das zweite Buch mit dem Titel "Finding Sarah: A Duchess's Journey to Find Herself" folgte 2011 nach dem Scheitern der Beziehung zu ihrem Ex. Zuletzt hatte Charles bei den Royal Ascot-Rennen im Juni 2025 einen seltenen öffentlichen Moment der Herzlichkeit gezeigt, als er Sarah mit einem Handkuss begrüßte. In diesem Jahr blieb Sarah der Veranstaltung jedoch fern.

Auch Fergies Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) halten sich seit Monaten bedeckt. Im Mai tauchten die beiden Schwestern bei der Geburtstagsfeier von Model Poppy Delevingne (40) in London auf. Anfang Juni zeigten sie sich dann bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) mit der Krankenschwester Harriet Sperling in den Cotswolds, wo auch Charles unter den Gästen war, wie unter anderem Hello! berichtete. Beide Schwestern hatten ihre Ehemänner an ihrer Seite – ihre Eltern Sarah und Andrew hingegen fehlten bei dem Familienfest. Sarah hatte Andrew im Jahr 1986 geheiratet und war damit Teil des royalen Umfelds von Charles geworden. Nach ihrer Scheidung 1996 pflegte sie weiterhin eine enge Beziehung zur verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) und nahm auch als Nicht-Mitglied des Königshauses regelmäßig an Familientreffen teil.

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Imago Beim Knights of Charity Gala-Dinner in Cannes: Sarah Ferguson beim Festival de Cannes 2024

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Getty Images, Getty Images König Charles III. und Sarah Ferguson

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Imago Ex-Herzogin Sarah Ferguson bei einer Signierstunde in der Dymocks-Buchhandlung in Sydney am 7. November 2024