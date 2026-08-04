Prinz Harrys Weihnachtsplan: Kinder sollen Charles sehen

Nach einem jahrelangen Zerwürfnis mit der königlichen Familie hat Prinz Harry (41) im Juli gemeinsam mit seiner Frau Meghan (45) und den gemeinsamen Kindern Archie (7) und Lilibet (5) seinen Vater König Charles III. (77) besucht. Das Wiedersehen fand in Highgrove statt, der Privatresidenz von Charles im Südwesten Englands. Für die Kinder war es ein ganz besonderer Moment: Zum ersten Mal seit vier Jahren sahen die Sieben- und Fünfjährige ihren Großvater wieder. Laut Closer soll das Treffen die Weichen für weitere Besuche gestellt haben.

Wie das Portal Closer unter Berufung auf einen anonymen Insider berichtet, hat der Herzog von Sussex inzwischen klare Pläne: Er wolle die Kinder so oft wie möglich nach Großbritannien bringen. "Die Kinder wieder mit Charles zusammenzubringen, steht für Harry derzeit ganz oben auf der Liste. Er redet praktisch nur noch davon. Er hat sich fest vorgenommen, sie zu Weihnachten hinzubringen, würde aber gerne auch schon vorher noch einen Besuch einplanen, falls sich ein Termin findet, der allen passt", so die Quelle. Harrys Aufenthalt war dabei nicht ohne Komplikationen verlaufen: Zunächst war berichtet worden, er würde im Buckingham-Palast übernachten – der Palast dementierte dies jedoch und ließ verlauten, das entsprechende Angebot sei abgelaufen, was Harry über seinen Sprecher sichtlich verärgert zur Kenntnis nahm, so berichtet Kurier.

Wie sehr Harry das Familienleben am Herzen liegt, machte er kurz vor dem Highgrove-Besuch in einem Podcast deutlich. Im Gespräch mit dem früheren englischen Rugbyspieler Joe Marler sprach der Prinz darüber, wie wichtig ihm enge körperliche Zuneigung gegenüber seinen Kindern ist – und nannte dabei seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (†36) als Vorbild. Diana habe einst gesagt, sie drücke ihre Söhne Harry und William "so fest wie möglich". "Wenn ein Tag anstrengend ist, drücke ich meine Kinder immer ganz, ganz fest", sagte Harry in dem Podcast "Joe Marler Will See You Now".

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Getty Images Beim Invictus-"1 Year To Go"-Event in Birmingham: Pickleball-Session mit Prince Harry, Duke of Sussex

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026