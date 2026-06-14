Prinzessinnen Beatrice und Eugenie feiern Hochzeit in Wien

Während in London am Wochenende bei Trooping the Colour die große Geburtstagsparade für König Charles (77) stattfand, waren Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) nun in Wien zu Gast. Gemeinsam mit ihren Ehemännern Edoardo Mapelli Mozzi (42) und Jack Brooksbank (40) wurden sie vor der berühmten Karlskirche gesichtet. Dort gratulierten die Royal-Schwestern einem Brautpaar aus der bekannten Adelsfamilie Schwarzenberg. Wie das österreichische Portal Oe24 berichtet, handelte es sich um eine festliche Hochzeit im engen Freundes- und Familienkreis, zu der die Royals eigens angereist waren.

Auch modisch zogen die Schwestern alle Blicke auf sich. Prinzessin Eugenie erschien in einem dunkelblauen Kleid und setzte dabei ihren Babybauch gekonnt in Szene. Ihre Schwester Prinzessin Beatrice entschied sich hingegen für ein bronzegoldenes, bodenlanges Kleid. Der Ausflug nach Österreich zeigt, dass die beiden trotz der aktuellen Skandale um ihren Vater weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen. Erst vor Kurzem waren Beatrice und Eugenie auch bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling zu Gast.

Für Beatrice und Eugenie dürften die jüngsten Feierlichkeiten damit eine willkommene Abwechslung vom belastenden familiären Umfeld gewesen sein. Ihrem Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde nach seinen Verstrickungen in den Skandal um Jeffrey Epstein (†66) zuletzt der Prinzentitel aberkannt. Seither wurden ihm zahlreiche weitere Ehrungen entzogen und er ist auf royalen Veranstaltungen nicht mehr willkommen. Trotz der aktuellen Entwicklungen scheinen die Schwestern bewusst nach vorn zu blicken und ihren Alltag so normal wie möglich fortzusetzen.

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Imago Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Peter Philips ein

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Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London

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