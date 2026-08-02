Prinzessin Eugenie will ihr Baby von der Familie abschotten

Prinzessin Eugenie (36) erwartet Nachwuchs – und soll gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) bereits genaue Vorstellungen davon haben, wie die Zeit nach der Geburt aussehen soll. Laut dem britischen Magazin Express planen die beiden eine außergewöhnlich abgeschirmte erste Phase mit dem Baby. So abgeschirmt, dass sie für Unruhe im royalen Umfeld gesorgt haben soll: Demnach wollen Eugenie und Jack die ersten Tage nach der Entbindung ausschließlich zu dritt verbringen – ganz ohne Besuch von Familie oder Freunden.

Besonders brisant: Auch die engsten Familienmitglieder sollen zunächst außen vor bleiben. Sowohl Eugenies Mutter Sarah Ferguson (66) als auch ihr Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66) sollen weder im Kreißsaal noch in den ersten Tagen danach dabei sein. Royal-Expertin Jennie Bond äußerte sich gegenüber dem Express über die mögliche Reaktion von Sarah: Diese wäre "untröstlich", sollten sich die Berichte tatsächlich bewahrheiten. Offiziell bestätigt haben Eugenie und Jack ihre Pläne bislang nicht – ob sie sie genau so umsetzen werden, bleibt damit offen.

Eugenie und Jack Brooksbank sind seit 2018 verheiratet. Die Prinzessin ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew und Sarah Ferguson und bereits Mutter – das Paar hat einen gemeinsamen Sohn. Sarah Ferguson gilt als enge Vertrauensperson ihrer beiden Töchter Eugenie und Beatrice und ist bekannt für ihre emotionale Verbundenheit zur Familie.

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Imago Princess Eugenie beim Royal Ascot 2025

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot

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Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie und ihr Sohn