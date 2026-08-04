Skandal um ihre Eltern belastet Prinzessin Beatrice schwer

Prinzessin Beatrice (37) feiert am 8. August ihren 38. Geburtstag – doch ausgelassene Feierstimmung dürfte diesmal kaum aufkommen. Der Epstein-Skandal rund um ihre Eltern, Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (66), überschattet nicht nur den Sommer, sondern auch die Zukunft der Prinzessin insgesamt. Royalexperte Andrew Lownie, Autor des Buchs "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", sagte gegenüber der Daily Mail, der Geburtstag "wird kein einfacher sein" – angesichts der "Lage ihres Titels, ihrer Ehe und ihrer geschäftlichen Aktivitäten".

Andrew wurde der Titel entzogen und er musste Royal Lodge verlassen. Seither lebt er auf dem Landsitz Marsh Farm auf dem Sandringham-Anwesen. Gegenüber Daily Mail erklärte Lownie: "Vieles hat sich für die York-Familie seit Beatrices letztem Geburtstag verändert. Ihr Vater steht quasi unter Hausarrest in Norfolk, mit der Möglichkeit, wegen der Weitergabe vertraulicher Informationen angeklagt zu werden. Ihre Mutter hält sich wahrscheinlich noch im Ausland versteckt." Sarah soll sich Berichten zufolge in der Schweiz aufhalten. Andrew selbst hat jegliches Fehlverhalten in Zusammenhang mit Jeffrey Epstein (†66) stets bestritten, ebenso wie seine Ex-Frau. Zusätzlich zu dem Familienwirbel kursieren Gerüchte um Beatrices Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi (42). Zum fünften Hochzeitstag am 17. Juli veröffentlichte keiner der beiden einen öffentlichen Liebesgruß in den sozialen Medien – dabei war das in den Vorjahren durchaus üblich. 2025 hatte Edoardo noch einen bewegenden Post geteilt: "Herzlichen Glückwunsch zu unserem 5. Jubiläum an meine unglaubliche Partnerin, die wunderschönste und erstaunlichste Ehefrau", schrieb er damals.

Beatrices Beliebtheitswerte haben laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov einen neuen Tiefpunkt erreicht: 34 Prozent der Briten haben eine negative Meinung von ihr – ähnliche Werte wie bei ihrer Schwester Prinzessin Eugenie (36). Nur Andrew und Herzogin Meghan (45) schneiden noch schlechter ab. Vergangene Geburtstage verliefen für Beatrice noch ganz anders, wie unter anderem Hello! berichtet: Ihr 18. Geburtstag wurde mit einer rauschenden Party auf Windsor Castle gefeiert, bei der die Gäste in viktorianischer Kleidung erschienen. Unter den damaligen Gästen befanden sich laut Lownie auch Harvey Weinstein (74), Ghislaine Maxwell (64) und Jeffrey Epstein.

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Getty Images Prinzessin Beatrice von York

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Imago Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, 2026

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IMAGO / PPE Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, September 2019