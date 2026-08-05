Darum könnte Prinzessin Eugenies Tochter Elizabeth heißen

Freudige Neuigkeiten aus Portugal: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (40) haben ihr drittes Kind bekommen. Am Montagabend erblickte ihr erstes Töchterchen in einem Krankenhaus in Lissabon das Licht der Welt. Die Freude des Paares ist auf Social Media kaum zu übersehen – Eugenie teilte auf Instagram ein Foto der Neugeborenen und schrieb dazu: "Jack und ich freuen uns riesig, Baby Girl Brooksbank ankündigen zu können! Wir sind grenzenlos verliebt in unser Mädchen." Einen Namen nannten die beiden allerdings noch nicht, was Royal-Fans weltweit ins Grübeln bringt.

Während der Vorname der kleinen Brooksbank noch ein gut gehütetes Geheimnis bleibt, lässt sich über den möglichen Zweitnamen schon deutlich besser spekulieren. Denn in der königlichen Familie hat sich eine ganz besondere Tradition etabliert, wie Hello! erläutert: der Name Elizabeth, zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II (†96). Bereits viele ihrer Töchter, Enkeltöchter und Urenkelinnen tragen diesen Namen. Eugenies Nichte Sienna (4) trägt ihn ebenso wie Athena (1) – beide sind Töchter von Eugenies Schwester Prinzessin Beatrice (37). Auch Isla (14), die Tochter von Peter Phillips (48) und Lena (8), die Tochter von Zara (45) und Mike Tindall (47), tragen den Zweitnamen, genauso wie Prinzessin Charlotte (11) und Lilibet (5), die Tochter von Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (41). Letztere trägt allerdings den Spitznamen der verstorbenen Königin. Eugenie selbst bekam keinen zweiten Vornamen Elizabeth, da ihre Schwester Beatrice diesen bereits trägt. Stattdessen wurde sie nach einer anderen großen Königin benannt – ihr vollständiger Name lautet Eugenie Victoria Helena.

Bei der Namenswahl ihrer beiden Söhne haben Eugenie und Jack bereits gezeigt, wie viel ihnen Familientradition bedeutet. Ihr ältester Sohn August Philip Hawke (5) wurde nach Prinz Philip (†99) benannt, Eugenies Großvater. "Wir haben August "August Philip" genannt, weil mein Großvater eine so große, inspirierende Persönlichkeit in meinem Leben war", erklärte Eugenie in der Dokumentation "Prince Philip: The Royal Family Remembers". Sohn Ernest George Ronnie (3) wiederum erinnert an König George V., während der dritte Name Ronnie Eugenies Großvater mütterlicherseits, Major Ronald Ferguson, ehrt. Eugenies Mutter Sarah Ferguson (66) verriet im Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah", wie sehr sie das bewegt hatte: "Als Jack und Eugenie es mir sagten, war ich so gerührt, dass sie meinen Vater da hineingebracht haben. Das war sehr lieb, fand ich. Ja, ich musste natürlich weinen." Ob die kleine Tochter nun ebenfalls Elizabeth als zweiten Namen tragen wird, müssen die Fans noch abwarten – bei August dauerte es elf Tage, bis der Name bekanntgegeben wurde, bei Ernest hingegen wurde er direkt bei der Geburtsankündigung verraten.

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot

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Instagram / princesseugenie Foto der neugeborenen Tochter von Prinzessin Beatrice, August 2026

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026