Prinzessin Eugenie ist zum dritten Mal Mutter geworden

Babyglück im britischen Königshaus: Prinzessin Eugenie (36) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jack Brooksbank (40) ihr drittes Kind auf der Welt begrüßt. Auf Instagram verkündete die Tochter von Andrew Windsor (66), dem Duke of York, jetzt die frohe Nachricht und zeigte dazu ein erstes Foto ihres Töchterchens. Darauf liegt das Neugeborene in einem pastellrosa Strampler, auf dem Kopf eine blaue Mütze mit Herzchen- und Schmetterlingsmotiven. Zu dem Bild schrieb Eugenie: "Jack und ich freuen uns so sehr, Baby Girl Brooksbank vorstellen zu dürfen! Wir sind total verliebt in unsere Kleine."

Für Eugenie und Jack ist das kleine Mädchen nach Sohn August, der im Februar 2021 das Licht der Welt erblickte, und Ernest, geboren im Mai 2023, bereits das dritte gemeinsame Kind. Die beiden hatten 2018 in einer großen Traumhochzeit in der St.-Georges-Kapelle auf Schloss Windsor geheiratet, nachdem sie sich Jahre zuvor über gemeinsame Freunde in einem Skiurlaub in Verbier kennengelernt hatten. Damals schwärmte Eugenie in einem Interview mit der BBC: "Wir haben dieselben Leidenschaften und denselben Antrieb im Leben." Auch bei den Geburten ihrer beiden Söhne setzte die Prinzessin auf ein sehr privates Setting und teilte die Neuigkeiten jeweils erst nach der sicheren Ankunft der Babys – zunächst über ein offizielles Palaststatement, später über liebevolle Instagram-Posts mit persönlichen Worten.

Privat zeigt sich Eugenie seit Jahren als sehr familienverbunden. In Interviews betont sie immer wieder, wie sehr sie die Rolle als Mutter erfüllt. Im Gespräch mit dem Anti-Slavery Collective beschrieb sie das Elternsein als "die besonders überwältigende Erfahrung im Leben eines Menschen" und erklärte, ihre Kinder würden "die Welt zum Mittelpunkt" machen. Gleichzeitig beeinflusst ihr Familienleben auch ihr Engagement: Die Enkelin von König Charles (77) arbeitet neben ihren royalen Verpflichtungen intensiv für Organisationen wie das Anti-Slavery Collective und die Blue Marine Foundation. Gegenüber Hello! erzählte sie, Sohn August habe ihren Wunsch, sich für eine bessere Zukunft der nächsten Generation einzusetzen, noch verstärkt.

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Imago Princess Eugenie beim Royal Ascot 2025

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Instagram / princesseugenie Foto der neugeborenen Tochter von Prinzessin Beatrice, August 2026

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026

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